18:07 05 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Работа сейсмографа

В Узбекистане зафиксировали второе за день землетрясение

Matt Katzenberger
Общество
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200805/14710761/V-Uzbekistane-zafiksirovali-vtoroe-za-den-zemletryasenie.html

Эпицентр подземных толчков находилcя в 177 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении. О повреждении зданий и строений не сообщается.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане второй раз за день зафиксировали землетрясение.

На этот раз эпицентр подземных толчков находился в самой республике, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Пятого августа 2020 года в 14.32 по ташкентскому времени (в 09.32 по Гринвичу) произошло землетрясение в Узбекистане. Координаты: 40,27 градуса северной широты; 70,85 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,9. Глубина — 50 километров", — говорится в публикации.

Эпицентр землетрясения находилcя в 177 километре от столицы республики в юго-восточном направлении. 

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Наманган : 107 километров, 2 балла;
  • Андижан : 139 километров, 2 балла;
  • Фергана : 80 километров, 2 балла. 

Напомним: первое землетрясение ощутили в республике в 13.18 по ташкентскому времени. Эпицентр находился в Таджикистане, в 181 километре от столицы Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, землетрясение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Город в руинах: страшные кадры последствий взрыва в порту Бейрута
Трамп поставил новый ультиматум TikTok — обо всем рассказываем в видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться