В Узбекистане зафиксировали второе за день землетрясение

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане второй раз за день зафиксировали землетрясение.
На этот раз эпицентр подземных толчков находился в самой республике, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
"Пятого августа 2020 года в 14.32 по ташкентскому времени (в 09.32 по Гринвичу) произошло землетрясение в Узбекистане. Координаты: 40,27 градуса северной широты; 70,85 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,9. Глубина — 50 километров", — говорится в публикации.
Эпицентр землетрясения находилcя в 177 километре от столицы республики в юго-восточном направлении.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Наманган : 107 километров, 2 балла;
- Андижан : 139 километров, 2 балла;
- Фергана : 80 километров, 2 балла.
Напомним: первое землетрясение ощутили в республике в 13.18 по ташкентскому времени. Эпицентр находился в Таджикистане, в 181 километре от столицы Узбекистана.