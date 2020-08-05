В Узбекистане зафиксировали второе за день землетрясение

Эпицентр подземных толчков находилcя в 177 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении. О повреждении зданий и строений не сообщается.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане второй раз за день зафиксировали землетрясение.

На этот раз эпицентр подземных толчков находился в самой республике, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Пятого августа 2020 года в 14.32 по ташкентскому времени (в 09.32 по Гринвичу) произошло землетрясение в Узбекистане. Координаты: 40,27 градуса северной широты; 70,85 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,9. Глубина — 50 километров", — говорится в публикации.

Эпицентр землетрясения находилcя в 177 километре от столицы республики в юго-восточном направлении.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган : 107 километров, 2 балла;

Андижан : 139 километров, 2 балла;

Фергана : 80 километров, 2 балла.

Напомним: первое землетрясение ощутили в республике в 13.18 по ташкентскому времени. Эпицентр находился в Таджикистане, в 181 километре от столицы Узбекистана.