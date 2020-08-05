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Экс-министр юстиции возглавил один из институтов при Олий Мажлисе

Экс-министр юстиции возглавил один из институтов при Олий Мажлисе

Pixabay
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200805/14710974/Eks-ministr-yustitsii-vozglavil-odin-iz-institutov-pri-Oliy-Mazhlise.html

Фозилжон Отахонов работал председателем Ташкентского городского суда по хозяйственным делам, министром юстиции, председателем Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На пост директора Института проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе назначен бывший министр юстиции Фозилжон Отахонов, сообщается на сайте Законодательной палаты.

Законодательная палата Олий Мажлиса
Фозилжон Отахонов

Фозилжон Отахонов родился 18 апреля 1959 года в Фергане. Он много лет проработал в судебной системе и занимал руководящие должности. В частности, работал председателем Ташкентского городского суда по хозяйственным делам, министром юстиции, председателем Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате.

Институт был создан в декабре 2017 года. С момента основания его возглавлял Рахим Хакимов. В сентябре 2019-го он стал ректором Ташкентского государственного юридического университета.




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