Экс-министр юстиции возглавил один из институтов при Олий Мажлисе

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. На пост директора Института проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе назначен бывший министр юстиции Фозилжон Отахонов, сообщается на сайте Законодательной палаты.

Законодательная палата Олий Мажлиса Фозилжон Отахонов

Фозилжон Отахонов родился 18 апреля 1959 года в Фергане. Он много лет проработал в судебной системе и занимал руководящие должности. В частности, работал председателем Ташкентского городского суда по хозяйственным делам, министром юстиции, председателем Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате.

Институт был создан в декабре 2017 года. С момента основания его возглавлял Рахим Хакимов. В сентябре 2019-го он стал ректором Ташкентского государственного юридического университета.