Около тысячи узбекистанцев, скопившихся под Самарой, вывезут поездом 7 августа

Всех граждан предупредили о том, что возвращаться на родину им придется за свой счет. Стоимость билета составить примерно 10 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Власти республики продолжают вести переговоры по поводу вывоза своих граждан на родину.

Сообщается, что около тысячи узбекистанцев, скопившихся под Самарой на российско-казахстанской границе, готовы за свой счет отправиться домой на организованном для них поезде.

"Начинаем отправку 7 августа утром. Поезд прибудет на станцию Кинель в Самарской области. Порядка 1 тысячи человек будет вывезено, которые в настоящее время находятся в Большечерниговском районе Самарской области", — рассказала РИА Новости руководитель самарского отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова.

Между тем она еще раз обратила внимание: всех соотечественников предупредили о том, что билет придется покупать за свой счет. Его стоимость составит порядка 10 тысяч рублей.

Накануне в Самарской области на границе РФ и Казахстана произошла стычка между сотрудниками правоохранительными органами и гражданами из ЦА.

Отмечается, что люди ждали, когда будет объявлено решение по их возвращению домой, однако этого не произошло. Тогда мигранты попытались прорваться через установленный блокпост и встретили сопротивление со стороны правоохранителей.

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Сейчас ситуация стабилизировалась. Тем не менее, в отношении троих зачинщиков стычки были возбуждены административные дела.

Российская сторона входит в положение мигрантов

Для граждан из Центральной Азии, которые прибывают на закрытую границу в надежде попасть домой, организовали палаточный лагерь.

Сейчас там находятся 300 человек. Им предоставляют все необходимое. Между тем около 500 граждан захотели остаться в поле близ федеральной трассы на границе Большечерниговского района и Первомайского района Оренбургской области.

Вывоз граждан на родину осуществляется поэтапно. К примеру, за последние два дня из России через Казахстан выехало более 4 тысяч узбекистанцев и кыргызстанцев.

Сейчас отправления домой ожидают еще около 3 тысяч граждан Кыргызстана и более 500 граждан Узбекистана.