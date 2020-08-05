Коронавирус в Узбекистане: главное на 5 августа

В стране за весь период заразились коронавирусной инфекцией 27 554 человека. Президент поручил правительству изучить вопрос закупки вакцины против COVID-19 за границей.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане зарегистрировано в общей сложности 27 554 случая заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 8 703 пациента в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 18 682 человека.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четверо мужчин в возрасте 38, 51, 70 и 77 лет. Несмотря на вовремя оказанную квалифицированную помощь медперсонала, пациенты умерли от осложнений.

Установлен размер выплат работникам центров COVID

Правительство Узбекистана установило размеры материального поощрения работникам центров COVID, образованных при центральных и семейных поликлиниках.

Вместо ежедневной доплаты в размере шести процентов от месячного должностного оклада персонал будет получать материальное поощрение каждый месяц:

врачи — по 2,5 миллиона сумов;

средние медицинские работники — по 1,5 миллиона сумов;

младшие медработники — по миллиону сумов;

другие работники — по 500 тысяч сумов.

Комбинезоны с антивирусным покрытием теперь производят и в Узбекистане

В республике приступили к производству защитных медицинских комбинезонов из 100% хлопчатобумажной гидрофобной ткани на основе новой европейской инновационной технологии HeiQ Viroblock, которая в течение 5-10 минут активно нейтрализует патогенные выделения SARS-CoV-2. Таким образом, комбинезоны становятся более практичными в применении по сравнению с теми, которые используются в настоящее время из полимеров (спанбонд).

На родину возвратились тысячи граждан

Через границу РФ и Казахстана за 2 дня домой вернулись более четырех тысяч узбекистанцев и кыргызстанцев. Ранее власти обеих республик сделали официальный запрос в МИД Казахстана с просьбой открыть транзитный коридор для вывоза своих граждан с российской территории.

Узбекистан может закупить первую российскую вакцину от COVID-19

Глава государства Шавкат Мирзиёев поручил правительству изучить вопрос закупки вакцины против коронавируса COVID-19 за границей.

Президент дал должностным лицам неделю на то, чтобы, посоветовавшись с ведущими учеными и опытными врачами, они смогли определить возможности скорейшего начала вакцинации населения Узбекистана

Однако ректор Ташкентской медицинской академии Лазиз Туйчиев заявил, что российская вакцина от коронавируса может быть использована в Узбекистане не ранее 2021 года.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 18,6 млн человек. Зафиксировано свыше 701 тысячи летальных исходов, вылечилось 11,2 млн жителей.