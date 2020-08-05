Мирзиёев поручил до конца года создать два центра лучевой терапии

Данные центры будут построены на основе государственно-частного партнерства. Подробнее о других указаниях президента — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам расширения государственно-частного партнерства в сферах здравоохранения, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства.

Президент отметил, что ситуация оставляет желать лучшего.

Даже несмотря на то, что в 2018-м было создано Агентство государственно-частного партнерства, принят закон и множество постановлений, на сегодняшний день частный сектор неохотно привлекается к крупным проектам.

"На сегодняшний день подписано лишь 9 крупных проектов государственно-частного партнерства в сферах энергетики, здравоохранения и коммунального хозяйства. Это очень низкая цифра", — отметил глава государства.

Мирзиёев поручил ускорить 14 проектов ГЧП в области здравоохранения на сумму 270 миллионов долларов.

Также президент дал срок в 2 месяца, чтобы завершить тендеры на создание центров гемодиализа (для лечения острой и хронической почечной недостаточности) в Каракалпакстане, Хорезме и Ташкенте.

По предварительным прогнозам, это лечение станет доступным для 1,1 тысячи граждан ежегодно. Кроме того, это облегчит нагрузку на бюджет, из которого на гемодиализ каждый год будет выделяться 100 миллиардов сумов.

Отдельно глава государства затронул вопрос лечения онкобольных в Узбекистане.

"Каждый год в нашей стране регистрируется более 20 000 онкологических больных. Ответственным лицам поручено до конца текущего года создать два центра лучевой терапии на основе государственно-частного партнерства", — отметил Мирзиёев.

Он также объявил о разработке в скором времени проектной документации по созданию многопрофильной клинической больницы в Нурафшане по принципу "строительство — управление — сдача".

Медучреждение будет рассчитано на тысячу коек.