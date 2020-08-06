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Узбекистанцы смогут утверждать генеральный план города и села — Кодекс

Узбекистанцы смогут утверждать генеральный план города и села — Кодекс

Sputnik
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200806/14717013/Uzbekistantsam-razresheno-utverzhdat-generalnyy-plan-goroda-i-sela--Kodeks.html

Нововведение позволит жителям предотвратить перерасход средств в регионах, противозаконное изъятие земли и возведение незаконных построек.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Во втором чтении Законодательной палаты парламента Узбекистана был утвержден проект нового Градостроительного кодекса. Об этом сообщили в пресс-служба Олий Мажлиса.

В ходе мероприятия член Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли Акшагул Тулегенова заявила, что после введения общественного контроля в градостроительной сфере жители смогут сами участвовать в утверждении генерального плана своего города или села.  

Тулегенова считает, что данное нововведение позволит жителям предотвратить перерасход средств в регионах, противозаконное изъятие земли и возведение незаконных построек.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по изменению территориального устройства сопредельных районов города Ташкента и Ташкентской области
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поручил пересмотреть генплан Ташкента и изменить границы города

Кроме того, в новую редакцию Кодекса внесены статьи, которые предусматривают приобретение земельных участков для нужд государства и общества, а также возмещение причиненного ущерба. После полной компенсации земельных и имущественных прав юридических и физических лиц документом также предусмотрена возможность сносить объекты.

Депутаты рассчитывают, что внесенные в Кодекс поправки предотвратят протесты и жалобы граждан. Кроме того, чиновники предполагают, что новая редакция Кодекса сможет повысить качество реконструируемых объектов и строительных работ и таким образом улучшить архитектурный облик населенных пунктов.

 

Теги:
кодекс, Узбекистан, новостройка, постройка, стройка, градостроительство



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