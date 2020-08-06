Узбекистанцы смогут утверждать генеральный план города и села — Кодекс

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Во втором чтении Законодательной палаты парламента Узбекистана был утвержден проект нового Градостроительного кодекса. Об этом сообщили в пресс-служба Олий Мажлиса.

В ходе мероприятия член Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли Акшагул Тулегенова заявила, что после введения общественного контроля в градостроительной сфере жители смогут сами участвовать в утверждении генерального плана своего города или села.

Тулегенова считает, что данное нововведение позволит жителям предотвратить перерасход средств в регионах, противозаконное изъятие земли и возведение незаконных построек.

Кроме того, в новую редакцию Кодекса внесены статьи, которые предусматривают приобретение земельных участков для нужд государства и общества, а также возмещение причиненного ущерба. После полной компенсации земельных и имущественных прав юридических и физических лиц документом также предусмотрена возможность сносить объекты.

Депутаты рассчитывают, что внесенные в Кодекс поправки предотвратят протесты и жалобы граждан. Кроме того, чиновники предполагают, что новая редакция Кодекса сможет повысить качество реконструируемых объектов и строительных работ и таким образом улучшить архитектурный облик населенных пунктов.