ЦБ принялся за повышение финансовой грамотности населения

Информация, приведенная в материалах, носит рекомендательный характер и направлена на приобретение навыков и формирования поведения финансово-грамотного человека.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Центральный банк запускает информационно-образовательный сайт по финансовой грамотности, сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ запустил информационно-образовательный ресурс Finlit.uz, в задачи которого входит формирование знаний и навыков, которые помогут при выборе и использовании финансовых услуг.

Информационно-образовательный сайт состоит из следующих разделов, которые просты и удобны в использовании:

статьи – актуальные информационные материалы, охватывающие различные сферы и продукты финансового рынка (депозиты, кредиты, бюджетное планирование, платежи и переводы, финансовый рынок, денежно-кредитная политика, валютное регулирование и защита прав потребителей финансовых услуг);

учебные материалы – словарь, содержащий термины в сфере экономики, банковского дела и финансов, книги по финансовой грамотности, также образовательные видеоматериалы;

интерактивные услуги - депозитные и кредитные калькуляторы, часто задаваемые вопросы, опросы и т. д.;

проекты – анонсы и релизы мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения.

Информация, приведенная в материалах, носит рекомендательный характер и направлена на приобретение навыков и формирования поведения финансово-грамотного человека. Контент сайта находится на начальной стадии и в дальнейшем будет дополняться и совершенствоваться.

Напомним, неделю назад Центральный банк заключил соглашения с Международной финансовой компанией на осуществление двух проектов, сообщили в пресс-службе регулятора. Один из них направлен на улучшение регуляторной среды для развития электронных и цифровых финансовых услуг, другой - на повышение финансовой грамотности.

Эксперты МФК окажут содействие в разработке нормативных документов в области электронных и цифровых финансовых услуг, в частности, дистанционное обслуживание и оказание финансовых услуг, внедрение принципов дистанционной идентификации клиентов, регулятивной песочницы для платежных систем, привлечение кредитными учреждениями банковских платежных агентов.