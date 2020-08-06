Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 августа

Число вылечившихся граждан республики составляет 68% от общего числа заболевших. К слову, еще несколько дней назад это было лишь 62%. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

За сутки в республике прибавился еще 761 пациент с коронавирусом.

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 28 315 инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 8 849 граждан с положительным диагнозом, почти 800 пациентов находятся в тяжелом состоянии, около 230 — в крайне тяжелом.

Между тем с момента прошлой сводки на нашем сайте полностью вылечиться от коронавируса удалось 609 гражданам.

Таким образом, на данный момент, общее число выздоровевших узбекистанцев составляет 19 291 человек. Это — 68% от общего числа заболевших.

Число жертв COVID-19 увеличилось до 175.

Детские сады готовят к открытию

Детские сады закрыли одними из первых после введения в стране карантинных ограничений. Теперь же идет идет подготовка к возобновлению их деятельности.

Это, как отмечается, поможет детям вернуться к повседневной жизни, к играм и учебе.

Между тем родителям не стоит волноваться по поводу безопасности их малышей: во всех дошкольных учреждениях будут соблюдены необходимые санитарно-эпидемиологические нормы для обеспечения благонадежной среды, в которой смогут находиться дети и сотрудники.

А готовы ли школы к началу нового учебного года, который может пройти в дистанционном формате?

Напомним, что Министерство народного образования разработало три сценария начала учебного года.

В каком формате начнутся занятия, еще не решено, поскольку это зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Однако в ведомстве готовы к любому исходу событий, заверил первый замглавы МНО Усман Шарифходжаев.

По его словам, с 10 августа начнутся съемки видеозанятий, которые будут идти по телевидению с сентября.

Шарифходжаев отметил: дистанционное обучение в рамках проекта "Онлайн-школа" не требует дополнительных компьютеров и гаджетов от школьников.

Все уроки проекта можно смотреть с повторами по телевидению. По просьбе родителей видеоуроки также будут размещаться на различных интернет-ресурсах.

Изменен график чартерных рейсов для вывоза граждан Узбекистана из-за рубежа

В частности, рейс по маршруту Каир-Ташкент-Каир, который ранее был запланирован на 5 августа, теперь состоится 16 августа.

Также была перенесена дата рейса Ташкент-Пекин-Ташкент: борт отправится по указанному маршруту не 7-8 августа, а 13-14 августа.

Даты остальных рейсов остаются пока неизменными. Ознакомиться с ними можно здесь.

Тысячи узбекистанцев получат работу на крупных стройплощадках России

В июле на Амурском газоперерабатывающем заводе произошли беспорядки. Мигранты требовали от Renaissance Heavy Industries повысить зарплату.

По данным следствия, инцидент произошел из-за возмещения оплаты трудового патента. Конфликт в итоге уладили, всем сотрудникам завода вернут удержанные из зарплаты 14 миллионов рублей.

Однако турецкая компания Renaissance Heavy Industries (подрядчик Амурского ГПЗ) и власти Узбекистана всерьез озаботились произошедшим. Стороны провели переговоры по вопросам защиты прав граждан республики, работающих в России.

Отмечается, что до конца года свыше четырех тысяч узбекистанцев получат работу на строительных объектах турецкой компании, расположенных на территории РФ.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло почти 19 миллионов, скончались 706 тысяч человек, выздоровели — более 11,3 миллиона.