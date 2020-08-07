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В Узбекистане изменятся требования к работе частных агентств занятости

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14724484/V-Uzbekistane-izmenyatsya-trebovaniya-k-rabote-chastnykh-agentstv-zanyatosti.html

В частности, договоры об оказании услуг будут регистрироваться в режиме реального времени в информационной системе Министерства занятости и трудовых отношений.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на шестом пленарном заседании одобрил внесение изменений и дополнений в закон "О частных агентствах занятости", сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента республики.

В Сенате констатировали, что в процессе применения принятого в 2018 году закона о регулировании деятельности частных агентств занятости были зафиксированы факты хищения денег, взятых у граждан, изъявивших желание работать за границей, при этом их занятость не была обеспечена. В отношении руководителей десяти агентств были возбуждены уголовные дела за причинение материального ущерба 7 123 гражданам на сумму более 72 миллиардов сумов. В частности, руководитель Human присвоил средства 1 086 граждан в размере 21,2 миллиарда сумов, а руководитель Korean аnd Migrations — 22,2 миллиарда сумов, принадлежавшие 2 317 гражданам.

"С целью устранения таких негативных случаев данным законом устанавливается, что деньги за оказание услуг по трудоустройству лиц, изъявивших желание работать за границей, будут взыскиваться не с данных лиц, а с работодателей. Также в отношении должностных лиц частных агентств занятости предусмотрена ответственность за нарушение требований закона. Договоры об оказании услуг будут регистрироваться в режиме реального времени в информационной системе Министерства занятости и трудовых отношений", — говорится в публикации.

Кроме того, частные агентства занятости обязаны будут заключать договоры о сотрудничестве с иностранными работодателями, партнерами в письменной форме.

Ранее в Следственном департаменте при МВД Узбекистана рассказали о промежуточных итогах предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении руководства частного агентства занятости International Job Organization — xususiy bandlik agentligi, главный офис которого находился в Ташкенте, а филиалы — по всей стране.

На банковский счет агентства, по предварительным данным, были зачислены деньги от 132 граждан. При этом помогать кому-то из них с получением работы даже не планировалось. Все средства — 5,6 миллиарда сумов — были присвоены и истрачены на собственные нужды.

Окончательная сумма материального ущерба будет озвучена после допросов всех потерпевших. Ожидается, что она превысит указанную выше.

Теги:
закон, Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан, частное агентство занятости



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