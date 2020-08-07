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В Узбекистане в выходные дни немного спадет жара и усилится ветер

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14725428/V-Uzbekistane-v-vykhodnye-dni-nemnogo-spadet-zhara-i-usilitsya-veter.html

Синоптики предупреждают, что в пятницу и субботу местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с. В выходные температура воздуха ночью снизится и достигнет ночью +20…+25 градусов, днем +33…+38 градусов.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. В пятницу по большей территории Узбекистана ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха прогреется до +35…+40 градусов, сообщают в Узгидромете.

Однако в северных регионах страны из-за высокого циклона над районами Аральского моря продолжится заток влажных и прохладных воздушных масс. Кратковременный дождь и гроза местами возможны в Каракалпакстане и Хорезмской области. По северным районам температурный фон сохранится в пределах +28…+33 градусов.

В субботу по территории республики погода будет без осадков, лишь в предгорных и горных районах, а также по северу страны местами возможен кратковременный дождь с грозой. Во многих областях температура воздуха немного понизится и достигнет ночью +20…+25 градусов, днем +33…+38 градусов.

Синоптики предупреждают, что в пятницу и субботу местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В воскресенье в предгорных и горных районах сохранится вероятность выпадения кратковременных осадков с грозами. По равнинной территории страны осадков не предвидится. Температура воздуха будет держаться на прежнем уровне в пределах климатической нормы: ночью +20…+25 градусов, днем +33…+38 градусов. 

 

 

 




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