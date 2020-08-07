Назначен новый глава управления юстиции Кашкадарьинской области

С 2012 по 2016 годы назначенец работал заместителем начальника управления юстиции Кашкадарьинской области, а с 2016-го — первым заместителя главы ведомства.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Приказом главы Министерства юстиции Республики Узбекистан на должность начальника Управления юстиции Кашкадарьинской области назначен Урал Суюнович Останов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что новый глава управления родился в 1982 году в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. В 2003-м окончил Ташкентский государственный юридический институт. В том же году он устроился на должность старшего консультанта Управления по контролю договорно-правовой работы Министерства юстиции. В 2003=2012 гг. работал на разных должностях в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

С 2012 по 2016 годы назначенец работал заместителем начальника управления юстиции Кашкадарьинской области, а с 2016-го — первым заместителя главы ведомства.

Напомним, до Урала Останова на этой должности с 2019 года работал Музраф Икрамов, который в конце мая в соответствии с постановлением президента был назначен заместителем министра юстиции.