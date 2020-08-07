Студентам предоставят льготный интернет-трафик – поручение президента

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам обеспечить Интернетом отдаленные регионы Узбекистана и разработать для студентов тарифы с дешевым трафиком. Об этом информационному агентству "УзА" сообщила ректор Ташкентского государственного университета востоковедения Гульчехра Рихсиева.

Она отметила, что в связи с пандемией коронавируса второй семестр прошлого учебного года и защиты выпускных квалификационных работ были проведены дистанционно. Однако с тех пор от большинства учащихся поступили конкретные предложения и требования.

Гульчехра Рихсиева предложила обеспечить отдаленные регионы Интернетом и предоставить льготный интернет-трафик студентам, так как новый учебный год может начаться в онлайн-режиме. Президент поддержал инициативу и поручил чиновникам приступить к исполнению обязательств.

Накануне на совещании президента по вопросам организации приема в высшие образовательные учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году стало известно, что вступительные тестовые испытания в вузы пройдут на центральных стадионах.

Кроме того, в рамках брифинга глава управления Государственного центра тестирования заявил журналистам, что тестовые испытания в вузы планируется провести в начале сентября.

К тому же в Министерстве народного образования разработали три сценария начала учебного года. По одному из них школы Узбекистана начнут учебный год и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе республики. Остальные два варианта таковы: или занятия будут только в дистанционном формате, или же работа школ в обычном режиме полностью возобновится. Первый заместитель министра народного образования республики Усман Шарифходжаев отметил, что окончательное решение еще не предпринято.