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Молодые люди работают за компьютерами

Студентам предоставят льготный интернет-трафик – поручение президента

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200807/14726225/Studentam-predostavyat-lgotnyy-internet-trafik--poruchenie-prezidenta.html

Глава государства распорядился обеспечить интернетом отдаленные регионы Узбекистана и разработать для студентов специальные тарифы с выгодным трафиком.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам обеспечить Интернетом отдаленные регионы Узбекистана и разработать для студентов тарифы с дешевым трафиком. Об этом информационному агентству "УзА" сообщила ректор Ташкентского государственного университета востоковедения Гульчехра Рихсиева.

Она отметила, что в связи с пандемией коронавируса второй семестр прошлого учебного года и защиты выпускных квалификационных работ были проведены дистанционно. Однако с тех пор от большинства учащихся поступили конкретные предложения и требования.

Гульчехра Рихсиева предложила обеспечить отдаленные регионы Интернетом и предоставить льготный интернет-трафик студентам, так как новый учебный год может начаться в онлайн-режиме.  Президент поддержал инициативу и поручил чиновникам приступить к исполнению обязательств. 

Накануне на совещании президента по вопросам организации приема в высшие образовательные учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году стало известно, что вступительные тестовые испытания в вузы пройдут на центральных стадионах. 

Кроме того, в рамках брифинга глава управления Государственного центра тестирования заявил журналистам, что тестовые испытания в вузы планируется провести в начале сентября

К тому же в Министерстве народного образования разработали три сценария начала учебного года. По одному из них школы Узбекистана начнут учебный год и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе республики. Остальные два варианта таковы: или занятия будут только в дистанционном формате, или же работа школ в обычном режиме полностью возобновится. Первый заместитель министра народного образования республики Усман Шарифходжаев отметил, что окончательное решение еще не предпринято. 

Теги:
Узбекистан, льгота, студенты, тарифы, Интернет



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