Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 августа

В стране за весь период выздоровели 20 059 человек. Специальная республиканская комиссия рассматривает возможности увеличения рейсов из России для возвращения граждан на родину.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 29 057 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 8 817 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 20 059 человек.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались двое мужчин в возрасте 39 и 69 лет, а также две женщины – 68 и 71 год. Несмотря на своевременную госпитализацию и оказанную помощь врачей, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Чартерный рейс по маршруту Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент

На 13 августа запланирован чартерный репатриационный рейс по маршруту Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент.

Самолет вылетит из столицы Узбекистана в 6.45 и прибудет в американский город в 11.00 по местному времени. Обратно воздушное судно отправится в 13.00, прибытие в Ташкент намечено примерно на 10.00.

Узбекистан может увеличить число вывозных рейсов из России

МИД опубликовал сообщение о вывозе соотечественников из Оренбургской и Самарской областей. Согласно данным, 6 августа со станции "Бузулук" Оренбургской области выехал в Узбекистан первый железнодорожный состав с 920 гражданами. Второй отправился 7 августа со станции "Кинель" Самарской области с 930 соотечественниками. В целом на родину будут возвращены 1850 человек.

В целях скорейшего возвращения граждан Узбекистана на родину Специальная республиканская комиссия рассматривает возможности увеличения рейсов из России.

Сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом ответил на ряд вопросов

В рамках брифинга работник штаба Рустам Икрамов заявил, что даже бессимптомная легкая форма заболевания может поражать легкие до 5 процентов. Он подчеркнул, что очень важно своевременно получить лечение по рекомендации врача, чтобы заболевание не вызвало осложнений.

Сотрудник штаба рассказал и о последствиях коронавирусной инфекции. Самый большой риск COVID-19 связан с фиброзом легких, который может привести к рубцеванию легких. Вирус закрывает клапаны подачи воздуха. Впоследствии пациент может испытывать сердечную и дыхательную недостаточность. Отмечено, что легочный рубец восстанавливается в течение многих лет. Иногда это может привести даже к пожизненной инвалидности.

Он также сообщил, что нет специального Telegram-канала для просмотра результатов теста на COVID-19.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 19,1 млн человек. Зафиксировано свыше 715 тысяч летальных исходов, вылечилось 11,6 млн жителей.