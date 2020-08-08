В МДО прокомментировали видео с воспитательницей, ругающей своих детей

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором дошкольный педагог грубо кричит на своих детей. Подробности истории — в материале.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Министерстве дошкольного образования Узбекистана прокомментировали ролик с воспитательницей, ругающей своих детей, которые помешали ей закончить видеозапись занятия. Ранее он распространился в соцсетях и вызвал возмущение пользователей.

По данным МДО, эта женщина — Нурматова Х. — работает в государственном детсаду №7 Чартакского района Наманганской области. Родилась в 1982 году, имеет высшее образование.

"До этого времени <...> никаких нарушений с ее стороны не было замечено, работодателем характеризуется положительно. Во время карантина освоила дистанционный метод обучения и в течение нескольких месяцев четыре-пять раз в неделю продолжала проводить видеозанятия", — рассказали в министерстве.

Причем отмечается, что Нурматова Х. организовывали их даже летом, когда детсады, как правило, не работают.

"Пятнадцатого июля в ходе очередной записи видеоролика в домашних условиях Нурматова Х. в грубой форме, которая не соответствует профессиональной этике педагога, накричала на собственных детей. Этот ролик был ошибочно загружен в группу ДОО в Telegram вместо другого подготовленного ролика, но через короткое время удален. Тем не менее, видео через 11 дней распространилось в социальных сетях. После выяснения обстоятельств стало известно, что Нурматова Х. в тот день неоднократно пыталась записать ролик. Необходимость совмещать работу и домашние обязанности, в том числе уход за детьми, эмоциональное перенапряжение — в результате всех этих факторов воспитатель потеряла контроль над собой и повысила голос", — говорится в публикации.

По данным МДО, инцидент подробно изучили районный отдел дошкольного образования Чартакского района и управлением дошкольного образования Наманганской области. На Нурматову Х. наложено дисциплинарное взыскание.

"После завершения карантина и возобновления работы детских садов руководство ДОО №7 и районное отделение дошкольного образования Чартакского района будут проводить мониторинг педагогической деятельности данного воспитателя. Руководителю ДОО №7 также вынесено предупреждение. Районному отделению дошкольного образования рекомендовано проследить за процессом оказания услуг дошкольного образования в дистанционном режиме на вверенной им территории, а также дать рекомендации по их улучшению и созданию благоприятных условий для работников системы дошкольного образования", — заявили в министерстве.

Также в МДО призвали узбекистанцев быть терпеливыми к своим детям и с пониманием относиться к педагогам, которые работают в новом и непривычном для себя дистанционном формате.