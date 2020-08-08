Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 августа

Выздоровели в общей сложности 21 006 человек, то есть 70 процентов от общего число инфицированных. На лечении находятся 8 459 пациентов.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика

Министерство здравоохранения в субботу сообщило о выявлении 427 случаев заражения коронавирусом. Общее число достигло 29 652.

Выздоровели еще 626 человек, всего — 21 006, то есть 70 процентов от общего число инфицированных. На лечении находятся 8 459 пациентов.

Жертвами с начала пандемии стали 187 граждан.

Из Ростовской области — на родину

Власти Узбекистана 10 августа вывезут поездом 918 сограждан, собравшихся в Ростовской области из-за закрытия сообщения.

Во время движения предусмотрены только технические остановки состава, поезд будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и Министерства здравоохранения Узбекистана.

Все пассажиры по прибытии будут отправлены на карантин.

Начало учебного года в вузах

Обучение первокурсников вузов Узбекистана планируется начать с 1 октября, тогда как студенты второго и последующих курсов приступят к занятиям с сентября — в дистанционном формате. Об этом рассказал глава Министерства высшего и среднего специального образования республики Иномжон Меджидов. Стоимость контрактов в этом году не повысится.

Что касается вступительных испытаний, то дата их начала зависит от ситуации с пандемией. Если карантин снимут 15 или 30 августа, тестирование начнется 2 сентября. Если же нет, то экзамены будут отложены.

Уже известно, что тестирования пройдут на стадионах. Абитуриентам выдадут не только одноразовое защитное снаряжение, но и кепки.

На экзамен планируется отводить два часа. Утренние смены будут длиться с 8.00 до 10.00, вечерние — с 17.00 до 19.00. Абитуриентам предстоит ответить на 60 вопросов по двум профильным предметам.

За нарушение стандартов лечения — отзыв лицензии

Частным клиникам в Узбекистане, которые принимают инфицированных пациентов, грозит лишение лицензии за нарушение стандартов лечения, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в столице лечением COVID-19 занимаются 14 частных клиник. Из них только семь подписали договор с Управлением здравоохранения Ташкента о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и стандартов лечения.

В результате анализа историй болезни пациентов выяснилось, что им давали слишком много лекарств и два или более антибиотика, несмотря на отсутствие соответствующих рекомендаций. Кроме того, больные получали инфузионные жидкости (капельницу) вопреки стандартам лечения.

Теперь за работой частных клиник будут следить строже.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлены уже более 18,9 миллиона случаев заражения, свыше 709 тысяч человек скончались.