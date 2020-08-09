Жителям Сохского района выделят участки в Фергане для земледелия и новостроек

Земельные площади под эти цели будут выделять хокимом района до 1 января 2022 года. Об этом говорится в постановлении президента.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Жителям Сохского района выделят посевные земельные площади в Ферганской области для занятия земледелием и возведения новостроек на основе ипотечных кредитов.

Об этом говорится в соответствующем постановлении президента.

Территории будут выделены в пяти районах области — Язъяванском, Куштепинском, Багдадском, Риштанском и Бувайдинском.

Выделением земельных участков будет заниматься администрация Ферганской области. В частности, соответствующим правом был наделен хоким Сохского района.

"Предоставить хокиму Сохского района Ферган­ской области на срок до 1 января 2022 года в виде исключения право прямого выделения земельных участков на проекты, включенные в Программу мер по социально-экономическому развитию района, за исключением орошаемых земель, по согласованию с хокимиятом Ферганской области", — говорится в постановлении.

Кроме того, областной администрации поручено обеспечить широкое привлечение населения Сохского района к строительно-ремонтным работам, а также новым рабочим местам, создаваемым на промышленных предприятиях Ферганской области за счет централизованных средств.

Также президент постановил обеспечить широкое привлечение населения Сохского района к строительно-ремонтным работам, а также новым рабочим местам, которые будут созданы на промышленных предприятиях Ферганской области за счет централизованных средств.

Контролировать реализацию поставленных задач будет также областной хокимият.

Отдельное поручение глава государства дал Министерству занятости и трудовых отношений и хокимияту Ташкенту: ведомства должны совместно обеспечить на системной основе привлечение части населения Сохского района, не обеспеченного работой, к строительно-ремонтным работам, проводимым на крупных объектах столицы.