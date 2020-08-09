В ГУВД Ташкента прокомментировали скандальное видео с избиением девушки

Пострадавшую избивали три женщины. Мотив был следующий: самая старшая из злоумышленниц сочла, что потерпевшая приворожила ее сына.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В соцсетях распространилось видео, на котором три женщины всячески издеваются и избивают девушку.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Фрагмент видео с избиением молодой девушки в одной из квартир в Ташкенте

На резонансный ролик обратили внимание в ГУВД Ташкента. Правоохранители начали изучать обстоятельства жестокой разборки.

По данным следствия, инцидент произошел 7 августа в Сергелийском районе столицы.

Личности женщин, наносивших удары, были установлены. Это 41-летняя жительница Ферганской области, 35-летняя уроженка Сурхандарьинской области и 23-летняя жительница Ферганской области.

Первые две подозреваемые оказались ранее судимы по статьям "Сводничество или содержание притонов" и "Кража".

Личность пострадавшей также установили — избитой оказалась 29-летняя уроженка Ферганской области.

Мотив был следующий: женщины сочли, что пострадавшая приворожила сына самой старшей из злоумышленниц.

По этой причине они издевались над девушкой, а "обиженная мать" снимала все происходящее на свой телефон. Именно она затем выложила видео в сеть, чтобы опозорить потерпевшую.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". Ведется следствие.