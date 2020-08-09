Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 августа

Число вылечившихся граждан республики составляет 71,6% от общего числа заболевших. Еще вчера это было лишь 70%. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

За сутки в республике прибавился еще 812 пациентов с коронавирусом.

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 30 464 инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 8 459 граждан с положительным диагнозом, свыше 970 пациентов находятся в тяжелом состоянии, около 275 — в крайне тяжелом.

Между тем с момента прошлой сводки на нашем сайте полностью вылечиться от коронавируса удалось 807 гражданам.

Таким образом, на данный момент, общее число выздоровевших узбекистанцев составляет 21 813 человека. Это — 71,6% от общего числа заболевших.

Число жертв COVID-19 увеличилось до 192.

Вслед за Ферганой карантин ослабят и в Бухарской области

С 10 августа в регионе возобновят свою деятельность рестораны, кафе и другие точки общепита.

При этом проведение в них банкетов и массовых мероприятий по-прежнему запрещено.

Также начнут работать тренажерные залы (для индивидуальных тренировок), парикмахерские и салоны красоты.

Кроме того, откроют свои двери негосударственные детсады, учебные центры, кружки (занятия должны проводиться в группах не более 10 человек по предварительной записи).

Возобновят свою деятельность непродовольственные, строительные и другие рынки.

2 часа и 2 смены — новая информация о вступительных экзаменах в вузы республики

"Для проведения тестовых испытаний абитуриентам предоставляется 2 часа. Утренняя смена начинается в 8.00 и заканчивается в 10.00, а вечерняя смена начинается в 17.00 и заканчивается в 19.00", — заявил министр высшего и среднего специального образования республики Иномжон Меджидов.

По его словам, сокращения времени для сдачи вступительных связано с тем, что количество предметов для сдачи было урезано. Кроме того, тестовые испытания были значительно упрощены.

Тестовые испытания в вузы решено провести на спортивных стадионах >>

В этом году абитуриенты должны будут ответить на 60 вопросов по двум предметам.

Предварительная дата начала вступительных: 2 сентября (продлятся 14 дней).

Ориентировочная дата начала учебы для первокурсников: 1 октября.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло свыше 19,7 миллиона, скончались 728 тысяч человек, выздоровели — 12 миллионов.