В Узбекистане начали продавать крашеных цыплят — зоозащитники обратятся в ОВД

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Общество защиты животных Mehr va Oqibat готовит обращение в органы внутренних дел Ташкента в связи с появлением в Интернете объявлений о продаже разноцветных живых цыплят, сообщается на его Telegram-канале.

Ранее неравнодушные узбекистанцы призывали наказать владельцев магазинов, предлагающих купить крашеных птенцов.

"Такое неравнодушие граждан не может не радовать. Мы готовим обращение в органы внутренних дел города Ташкента", — говорится в публикации.

В Mehr va Oqibat также рассказали о методах окрашивания птенцов.

"Их два: делать укол и через шприц вводить краситель в яйцо, а потом подкладывать наседке. Второй способ — окрашивать уже родившихся цыплят в таре с краской, от чего цыплятам плохо, кто-то умирает сразу, кто-то выживает. Цель продавцов, скорее всего, — финансовая выгода, а любящие родители помогают им ее добиваться", — отметили в обществе защиты животных.

В Mehr va Oqibat предупредили родителей, что контакт с крашеными цыплятами может вызвать у ребенка аллергическую реакцию. Кроме того, высок риск заражения птичьим гриппом.