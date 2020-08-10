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Крашеные цыплята

В Узбекистане начали продавать крашеных цыплят — зоозащитники обратятся в ОВД

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200810/14738858/V-Uzbekistane-nachali-prodavat-krashenykh-tsyplyat--zoozaschitniki-obratyatsya-v-OVD.html

Ранее неравнодушные жители республики призывали наказать владельцев магазинов, предлагающих купить разноцветных птенцов.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Общество защиты животных Mehr va Oqibat готовит обращение в органы внутренних дел Ташкента в связи с появлением в Интернете объявлений о продаже разноцветных живых цыплят, сообщается на его Telegram-канале.

Ранее неравнодушные узбекистанцы призывали наказать владельцев магазинов, предлагающих купить крашеных птенцов.

"Такое неравнодушие граждан не может не радовать. Мы готовим обращение в органы внутренних дел города Ташкента", — говорится в публикации. 

В Mehr va Oqibat также рассказали о методах окрашивания птенцов.

"Их два: делать укол и через шприц вводить краситель в яйцо, а потом подкладывать наседке. Второй способ — окрашивать уже родившихся цыплят в таре с краской, от чего цыплятам плохо, кто-то умирает сразу, кто-то выживает. Цель продавцов, скорее всего, — финансовая выгода, а любящие родители помогают им ее добиваться", — отметили в обществе защиты животных.

В Mehr va Oqibat предупредили родителей, что контакт с крашеными цыплятами может вызвать у ребенка аллергическую реакцию. Кроме того, высок риск заражения птичьим гриппом.

Теги:
Узбекистан, зоозащитники, птица



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