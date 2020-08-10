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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Абдулазиз Камилов примет участие в видеоконференции "Центральная Азия + Япония"

МИД Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200810/14740619/Abdulaziz-Kamilov-primet-uchastie-v-videokonferentsii-Tsentralnaya-Aziya--Yaponiya.html

Главы МИД стран Центральной Азии и Японии в рамках встречи обсудят меры по совместной борьбе с коронавирусом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов примет участие во внеочередном совещании глав внешнеполитических ведомств диалога "Центральная Азия + Япония", сообщают в пресс-службе МИД. Встреча состоится 11 августа и пройдет в формате видеоконференции.

На мероприятии также будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств Японии Тошимитсу Мотеги, Казахстана – Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана – Чингиз Айдарбеков, Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин и Туркменистана – Рашид Мередов.

В ходе заседания планируется обсудить вопросы о текущей эпидемиологической обстановке, взаимодействии в борьбе против коронавирусной инфекции и ее последствий, а также перспективах дальнейшего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19.

Для справки: о начале диалога между правительствами стран Центральной Азии и Японией было объявлено 28 августа в Астане. Его образование и развитие сторон было подтверждено 4 марта 2005 года в Ташкенте. Первое совещание прошло в Токио 5 июня 2006-го, в рамках которого главы МИД договорились о продолжении дальнейших встреч на уровне министров иностранных дел.

 

 




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