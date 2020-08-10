В Самарканде и области приостановили лицензии трех частных нотариусов

Решения были приняты в соответствии с законом "О нотариате". Ограничения действуют с 7 августа.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Самарканде и области приостановлены лицензии трех нотариусов, занимающихся частной практикой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.

Решения были приняты в соответствии со статьей 15-2 закона "О нотариате", на основе протокола заседания квалификационной комиссии при управлении юстиции Самаркандской области, которое состоялось в минувшую пятницу.

"С 7 августа на 15 дней приостановлены лицензии следующих нотариусов: Афзал Акмалович Бекмухамедов (лицензия от 23 апреля 2020 года), занимающийся частной практикой в Акдарьинском районе; Камолиддин Мухитдинович Жураев (лицензия от 23 апреля 2020 года), занимающийся частной практикой в Самарканде; Шерзод Собирович Муртазаев (лицензия от 23 апреля 2020 года), занимающийся частной практикой в Самарканде", — говорится в публикации на Telegram-канале "Новости юстиции".

Напомним, частные нотариусы в Узбекистане возобновили работу с мая 2020 года после десятилетнего перерыва.