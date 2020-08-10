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Люди идут с зонтами под дождем

В Узбекистан придет небольшая прохлада, возможны дожди — прогноз погоды

© CC0 / Unsplash / Ryoji Iwata
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200810/14741817/V-Uzbekistan-pridet-nebolshaya-prokhlada-vozmozhny-dozhdi--prognoz-pogody.html

Со вторника ожидается небольшое понижение температуры +30…+35 градусов. Такая погода сохранится до выходных.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В начале этой недели сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Однако со вторника ожидается вторжение прохладного циклона, который немного понизит температуру воздуха до +30…+35 градусов днем и до +18…+23 градусов ночью.

Также возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а в отдельных горных районах страны могут пройти кратковременные дожди и грозы.

К концу недели воздух вновь прогреется до +33…+38 градусов.

Как отмечают синоптики, такая погода соответствует климатической норме в регионе.

Теги:
Узбекистан, прогноз погоды, Узгидромет



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