В Узбекистан придет небольшая прохлада, возможны дожди — прогноз погоды

Со вторника ожидается небольшое понижение температуры +30…+35 градусов. Такая погода сохранится до выходных.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В начале этой недели сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Узгидромет.

Однако со вторника ожидается вторжение прохладного циклона, который немного понизит температуру воздуха до +30…+35 градусов днем и до +18…+23 градусов ночью.

Также возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а в отдельных горных районах страны могут пройти кратковременные дожди и грозы.

К концу недели воздух вновь прогреется до +33…+38 градусов.

Как отмечают синоптики, такая погода соответствует климатической норме в регионе.