Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 августа

Выздоровели еще 517 человек, всего — 22 559, то есть 72 процента от общего число инфицированных. На лечении находятся 8 311 пациентов.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика

Министерство здравоохранения в понедельник сообщило о выявлении 459 случаев заражения коронавирусом. Общее число достигло 31 068.

Выздоровели еще 517 человек, всего — 22 559, то есть 72 процента от общего число инфицированных. На лечении находятся 8 311 пациентов.

Жертвами с начала пандемии стали 198 граждан.

Спортивные школы временно стали больницами

В Специализированной школе-интернате олимпийского резерва Ургенча четыре спортзала переоборудованы во временную больницу для пациентов с коронавирусом. Она может вместить 718 человек.

Кроме того, в Государственной специализированной школе-интернате по олимпийским и национальным видам спорта в Хиве в зале для борьбы установлены палаты на 132 места.

Помощь от ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения передала Узбекистану гуманитарный груз на сумму около 300 тысяч долларов. В республику доставлены 500 кислородных концентраторов.

В конце недели прибудет еще одна партия гумпомощи — это будут расходные материалы для работы в лаборатории.

Вывоз россиян: рейс из Ташкента в Казань

Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане опубликовал подробности о чартерном рейсе по маршруту Ташкент — Казань, запланированном на 12 августа. Воспользоваться им смогут как граждане РФ — жители всех регионов, так и иностранцы.

Самолет должен вылететь в 11.00. Прибыть в аэропорт нужно будет заранее — в 5.00.

Взрослый билет на этот рейс обойдется в 371 доллар, детский (с двух до 12 лет) стоит 261 доллар, для малышей до двух лет — 31 доллар.

На какие органы влияет COVID-19

Представитель Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом Феруза Хамробоева ответила на самые актуальные вопросы, связанные с инфекцией.

В частности, она рассказала, что COVID-19 пагубно влияет не только на функцию легких, но и на другие органы, в частности, оказывает побочное действие на сердечно-сосудистую, эндокринную, центральную нервную системы, желудочно-кишечный тракт и нарушает функцию почек.

Возвращение на родину

Днем в понедельник со станции "Первомайская", что в Ростове-на-Дону, отправился поезд с 918 узбекистанцами — они едут домой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Решение об организации рейса по маршруту Ташкент — Ростов-на-Дону — Ташкент приняла республиканская спецкомиссия.

Все граждане по прибытии будут помещены на обязательный карантин.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлены уже более 19,4 миллиона случаев заражения, свыше 722 тысяч человек скончались.