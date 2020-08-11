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Назначен глава Высшего судейского совета — им стал зампред Верховного суда

УзА
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (386)
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Высший судейский совет сформирован указом президента в 2017 году и является органом, который содействует в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В руководстве Высшего судейского совета произошли важные перемены — председателем ведомства был назначен Холмумин Ёдгоров. 

Московский городской суд
© Sputnik / Руслан Кривобок
Насколько судебно-правовая система эффективно защищает права и интересы граждан

Соответствующее постановление принял кенгаш Сената Олий Мажлиса.

Ранее Ёдгоров занимал должность заместителя председателя Верховного суда.

На данном посту он сменил Убайдуллу Мингбаева, который был председателем с июня 2018 года.

Напомним: Высший судейский совет был создан указом президента от 10 апреля 2017-го. 

Данный институт призван содействовать соблюдению конституционного принципа независимости судебной власти в стране.

Решение о создании подобного инструмента обеспечения прозрачности и эффективности судебной системы Узбекистана было приветствовано в ООН. 

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (386)
Теги:
Узбекистан, судебная система, суд, назначение



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