Назначен глава Высшего судейского совета — им стал зампред Верховного суда

Высший судейский совет сформирован указом президента в 2017 году и является органом, который содействует в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В руководстве Высшего судейского совета произошли важные перемены — председателем ведомства был назначен Холмумин Ёдгоров.

Соответствующее постановление принял кенгаш Сената Олий Мажлиса.

Ранее Ёдгоров занимал должность заместителя председателя Верховного суда.

На данном посту он сменил Убайдуллу Мингбаева, который был председателем с июня 2018 года.

Напомним: Высший судейский совет был создан указом президента от 10 апреля 2017-го.

Данный институт призван содействовать соблюдению конституционного принципа независимости судебной власти в стране.

Решение о создании подобного инструмента обеспечения прозрачности и эффективности судебной системы Узбекистана было приветствовано в ООН.