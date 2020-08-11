Классные руководители школ Узбекистана будут заполнять меньше документов

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Количество документов, которые должны заполнять классные руководители школ Узбекистана, с 2020/2021 учебного года сократится с четырех до двух, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.
Кроме того, от лишней бумажной работы избавят заместителей директора по духовно-просветительской работе. Раньше в их обязанности входило ведение семи видов документов, теперь их будет четыре.
В министерстве надеются, что эти изменения позволят в ближайшем будущем повысить эффективность воспитательной работы в средних школах.
Ранее МНО озвучило три сценария начала нового учебного года. По одному из них он стартует в школах и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе.
Другие два варианта таковы: или занятия будут только в дистанционном формате, или же полностью возобновится работа школ в обычном режиме.
Окончательное решение еще не принято.