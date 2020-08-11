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Преподаватель в пустом учебном классе школы

Классные руководители школ Узбекистана будут заполнять меньше документов

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14746820/Klassnye-rukovoditeli-shkol-Uzbekistana-budut-zapolnyat-menshe-dokumentov.html

В МНО надеются, что снижение бумажной нагрузки на педагогов позволит повысить эффективность воспитательной работы в средних школах.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Количество документов, которые должны заполнять классные руководители школ Узбекистана, с 2020/2021 учебного года сократится с четырех до двух, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

Кроме того, от лишней бумажной работы избавят заместителей директора по духовно-просветительской работе. Раньше в их обязанности входило ведение семи видов документов, теперь их будет четыре.

Первый заместитель министра народного образования Усман Шарифходжаев
Министерство народного образования Узбекистана
Готовы ли школы Узбекистана к новому формату занятий — замминистра МНО
В начале июля было сокращено до одного количество документов, которые должны вести учителя общеобразовательных школ. Теперь это только классный журнал, с которым можно работать в том числе через электронную систему Кundalik.

В министерстве надеются, что эти изменения позволят в ближайшем будущем повысить эффективность воспитательной работы в средних школах.

Ранее МНО озвучило три сценария начала нового учебного года. По одному из них он стартует в школах и очно, и удаленно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе.

Другие два варианта таковы: или занятия будут только в дистанционном формате, или же полностью возобновится работа школ в обычном режиме.

Окончательное решение еще не принято.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, педагог, Узбекистан, Школа



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