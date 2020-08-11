14:23 11 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Подпись документов

Сотрудник Министерства юстиции избран председателем Молодежного парламента

Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14748210/Sotrudnik-Ministerstva-yustitsii-izbran-predsedatelem-Molodezhnogo-parlamenta.html

Руководящий пост в молодежном законодательном органе займет Жамшид Бобоев. За него было отдано наибольшее количество голосов.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Председателем Молодежного парламента избран Бобоев Жамшид Норбой угли. На первом заседании Молодежного парламента при Законодательной палате Олий Мажлиса за него было отдано наибольшее количество голосов. Об этом сообщают в Минюсте.

Пресс-служба Министерства юстиции
Председатель Молодежного парламента Жамшид Бобоев

Жамшид Бобоев родился в 1994 году в Гулистане. Он является уроженцем Сырдарьинской области.
В 2015-2016 гг. служил в Вооруженных силах Узбекистана. Сейчас учится на четвертом курсе Ташкентского государственного юридического университета.
Бобоев занимает должность секретаря приемного аппарата при руководстве Министерства юстиции Узбекистана.

Теги:
молодежь, Министерство юстиции Узбекистана, назначение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
75 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — фотолента
Лукашенко: Майдана в Беларуси не будет, как бы это кому-то ни хотелось — видео
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться