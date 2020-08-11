Сотрудник Министерства юстиции избран председателем Молодежного парламента

Руководящий пост в молодежном законодательном органе займет Жамшид Бобоев. За него было отдано наибольшее количество голосов.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Председателем Молодежного парламента избран Бобоев Жамшид Норбой угли. На первом заседании Молодежного парламента при Законодательной палате Олий Мажлиса за него было отдано наибольшее количество голосов. Об этом сообщают в Минюсте.

Пресс-служба Министерства юстиции Председатель Молодежного парламента Жамшид Бобоев

Жамшид Бобоев родился в 1994 году в Гулистане. Он является уроженцем Сырдарьинской области.

В 2015-2016 гг. служил в Вооруженных силах Узбекистана. Сейчас учится на четвертом курсе Ташкентского государственного юридического университета.

Бобоев занимает должность секретаря приемного аппарата при руководстве Министерства юстиции Узбекистана.