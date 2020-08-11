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Посольство Швейцарии выделило $150 тысяч на создание образовательной платформы

Unsplash / Sabri Tuzcu
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14748838/Posolstvo-Shveytsarii-vydelilo-150-tysyach-na-sozdanieobrazovatelnoy-platformy.html

Проект предполагает создание возможностей для онлайн-обучения и включает в себя соответствующие уроки, а также психологическую и профессиональную поддержку для педагогов.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Министерство народного образования готовится разработать образовательную онлайн-платформу Maktab.uz, сообщили в пресс-службе столичного хокимията. С этой целью посольство Швейцарии в Узбекистане выделило грант в размере 150 тысяч долларов. Средства будут направлены в Центр инноваций, технологий и стратегии при Министерстве народного образования, который займется созданием новой образовательной платформы.

Проект предполагает создание возможностей для онлайн-обучения и включает в себя соответствующие уроки, а также психологическую и профессиональную поддержку для педагогов. При необходимости выделенные средства будут направлены на обеспечение учреждений компьютерным оборудованием.

Напомним, в начале лета в Министерстве народного образования предложили продолжить дистанционное обучение в школах в следующем учебном году в дополнение к очному образованию в учебных учреждениях.

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В рамках проекта "Онлайн-школа" планировали запустить съемки телевизионных видеоуроков, которые будут транслироваться по трем госканалам.

Теги:
школа, онлайн, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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