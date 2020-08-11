Следствие в РУз сможет заключать с подозреваемым соглашение о признании вины

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Институт соглашения подозреваемого со следствием о признании вины будет внедрен в Узбекистане, соответствующий указ президента Шавката Мирзиёева опубликован на портале Lex.uz.
"Согласиться с предложениями о дальнейшем совершенствовании деятельности по раскрытию преступлений, согласно которым внедряется институт соглашения о признании вины", — говорится в тексте документа.
В настоящий момент в уголовно-процессуальном законодательстве Узбекистана институт соглашения о признании вины отсутствует.
В соответствии с указом, по некоторым категориям преступлений данное соглашение подозреваемого со следствием может предусматривать не более половины срока максимального наказания по отношению к лицам, явившимся с повинной, чистосердечно раскаявшимся, активно способствовавшим раскрытию преступления и загладившим причиненный ущерб.
Данное новшество внедряется в целях улучшения деятельности по расследованию уголовных дел в Узбекистане с учетом международных стандартов и передового зарубежного опыта, отмечается в указе.
Ранее стало известно, что за первое полугодие в Узбекистане были осуждены около 12,7 тысячи человек, из них в отношении порядка 3,9 тысячи суды назначили наказание в виде лишения свободы.