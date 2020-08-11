Следствие в РУз сможет заключать с подозреваемым соглашение о признании вины

Данное новшество внедряется в целях улучшения деятельности по расследованию уголовных дел в республике с учетом международных стандартов и передового зарубежного опыта.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Институт соглашения подозреваемого со следствием о признании вины будет внедрен в Узбекистане, соответствующий указ президента Шавката Мирзиёева опубликован на портале Lex.uz.

"Согласиться с предложениями о дальнейшем совершенствовании деятельности по раскрытию преступлений, согласно которым внедряется институт соглашения о признании вины", — говорится в тексте документа.

В настоящий момент в уголовно-процессуальном законодательстве Узбекистана институт соглашения о признании вины отсутствует.

В соответствии с указом, по некоторым категориям преступлений данное соглашение подозреваемого со следствием может предусматривать не более половины срока максимального наказания по отношению к лицам, явившимся с повинной, чистосердечно раскаявшимся, активно способствовавшим раскрытию преступления и загладившим причиненный ущерб.

Данное новшество внедряется в целях улучшения деятельности по расследованию уголовных дел в Узбекистане с учетом международных стандартов и передового зарубежного опыта, отмечается в указе.

Ранее стало известно, что за первое полугодие в Узбекистане были осуждены около 12,7 тысячи человек, из них в отношении порядка 3,9 тысячи суды назначили наказание в виде лишения свободы.