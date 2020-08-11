В МВД прокомментировали видео убийства, совершенного якобы в Узбекистане

Автомобиль на видеозаписи действительно похож на популярную в республике марку Cobalt. Поэтому многие пользователи соцсетей предположили, что преступление было совершено в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В соцсетях активно распространяется видеозапись жестокого убийства, которое было совершено, как подумали пользователи, в Узбекистане.

В МВД отметили, что автомобиль, который виднеется на кадрах, действительно похож на популярную в республике марку Cobalt.

Однако, по данным правоохранителей, преступление было совершено не в Узбекистане, а в одной из стран Латинской Америки.

"Информация о том, что данный факт произошел в Узбекистане, не соответствует действительности", — говорится в сообщении МВД.

Граждан и администраторов различных каналов в соцсетях попросили не распространять непроверенную или фейковую информацию.