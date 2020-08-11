17:08 11 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск

В МВД прокомментировали видео убийства, совершенного якобы в Узбекистане

Пресс-служба МВД Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
14211
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14750795/V-MVD-prokommentirovali-video-ubiystva-sovershennogo-yakoby-v-Uzbekistane.html

Автомобиль на видеозаписи действительно похож на популярную в республике марку Cobalt. Поэтому многие пользователи соцсетей предположили, что преступление было совершено в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В соцсетях активно распространяется видеозапись жестокого убийства, которое было совершено, как подумали пользователи, в Узбекистане.

В МВД отметили, что автомобиль, который виднеется на кадрах, действительно похож на популярную в республике марку Cobalt.

Однако, по данным правоохранителей, преступление было совершено не в Узбекистане, а в одной из стран Латинской Америки.

"Информация о том, что данный факт произошел в Узбекистане, не соответствует действительности", — говорится в сообщении МВД.

Граждан и администраторов различных каналов в соцсетях попросили не распространять непроверенную или фейковую информацию.  

Теги:
Видео, МВД Узбекистана, Убийство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске (11 августа 2020).
Вторая ночь протестов в Беларуси после выборов — 18 сильных снимков
Баррикады и столкновения с ОМОНом: второй день протестов в Минске
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться