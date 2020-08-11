Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 августа

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Наиболее важные и актуальные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по республике

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 31 747, одолели COVID-19 в общей сложности 23 704 человек. Продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 7 839 пациентов с опасным диагнозом. Жертвами вируса стали 204 человека.

Президент разрешил ослабить карантинные меры

На прошедшем совещании Мирзиёев подчеркнул, что за последнюю неделю показатели выздоровления от коронавируса среди населения значительно выросли. Это стало возможным в результате существенного расширения коечного фонда и охвата медицинского оборудования, а также более слаженной и усердной работы скорой помощи и лечебных учреждений.

"Важно продолжать жить и работать в условиях пандемии, не ослабляя внимания защите жизни и здоровья граждан, поэтапно смягчать требования карантина", — отмечалось в ходе совещания.

Российские медики собираются в Узбекистан

Группа российских специалистов готова отправиться в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

"Мы продолжаем также нашу международную деятельность. Хотел бы отметить, что наши специалисты вернулись из Республики Казахстан, выполнив свою задачу, готовится группа, выезд специалистов в Узбекистан", — заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Соотечественники вернулись в Ташкент из Индии

Осуществлен очередной чартерный рейс по маршруту Дели–Ташкент.

В Узбекистан вернулись соотечественники, которые из-за приостановки авиасообщения в период пандемии не смогли прилететь домой, среди них 65 граждан Узбекистана: сотрудники посольства Индии в Ташкенте с членами семьей, а также 59 индийских специалистов, приглашенных на работу для осуществления своей профессиональной деятельности на предприятиях в различных отраслях промышленности.

Как получить спонсорскую помощь - инструкция

В Министерстве по поддержке махалли и семьи объяснили как нуждающимся получить спонсорскую помощь. В первую очередь, обратили внимание: помощь доставляется по адресу, в котором гражданин проживает на данный момент.

Чтобы получить помощь, рекомендуется вначале обратиться в махаллинский комитет. Можно также позвонить по короткому номеру 1197 и в call-центры координационных и волонтерских центров благотворительных организаций, которые есть в каждом регионе страны.

Инцидент в карантинном центре

В Ташкентской области наемный рабочий карантинного центра пытался пронести на территорию объекта марихуану.

Мужчину задержали сотрудники областного ГУВД на контрольно-пропускном пункте "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе.

Завернутые в бумагу наркотики общим весом в 2,83 грамма были изъяты в качестве вещественного доказательства в присутствии понятых.

В МИД ответили на наиболее частые вопросы граждан

Разъяснения касались порядка въезда в республику и выезда за рубеж в период действия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Известно, к примеру, что с 15 июня 2020 года не нужно получать согласие узбекской стороны на прилет следующим категориям граждан:

сотрудники диппредставительств и консульских учреждений зарубежных стран и члены их семей;

специалисты иностранных компаний и других организаций, работающих в Узбекистане в рамках

инвестиционных проектов;

граждане, следующие в республику в медицинских целях;

иностранцы, а также лица без гражданства с постоянным местом жительства в РУз.

Кроме того, ограничений нет для узбекистанцев, временно находящихся и постоянно проживающих за границей и желающих прилететь на родину.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 19,71 млн, из них более 728 тысяч умерли.