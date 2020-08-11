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В Наманганской области соорудили временный мост для удобства граждан

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14753476/V-Namanganskoy-oblasti-soorudili-vremennyy-most-dlya-udobstva-grazhdan.html

Сооружением конструкции занимались специалисты Службы инженерных войск Восточного военного округа Минобороны.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Наманганской области возводят временный мост через реку, протекающую между Уйчинским и Нарынским районами. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны.
Сооружением конструкции занимаются специалисты Службы инженерных войск Восточного военного округа Минобороны. По официальным данным, в длину размер моста будет достигать 40 метров, а в ширину — 3,8 метров.

"Сегодня тысячи граждан пересекают реку на лодках, чтобы добраться до работы, школы, рынка и других мест. Пока идет реконструкция основного моста "Нориндарё", который закрыли на 2-3 месяца, Министерство обороны начало строительство временной мостовой конструкции, чтобы создать удобства для населения", - обозначено в сообщении.

Мост "Нориндарё" соединяет Нарынский район с областным центром, а также Наманганскую область с Андижанской и Ферганской областями. Он был сдан в эксплуатацию в 1962 году и прослужил людям почти 60 лет. Однако со временем на нем стали появляться трещины, поэтому было принято решение о его реставрации.

Восстановительные работы должны были завершиться 23 июня, однако рабочий процесс затянулся, так как из Ташкентской области задержали поставку железобетонных балок. По предварительным данным, объект отреставрируют до конца сентября, и он будет открыт для всеобщего пользования. 




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