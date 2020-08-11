Какие документы нужны пассажирам чартеров для отправления в РФ - посольство

Все документы, справки об отрицательном тесте на коронавирус и анкеты пройдут повторную проверку в аэропорту сотрудниками посольства.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Узбекистане обнародовал информацию касательно чартерного рейса №UZB3649 по маршруту Ташкент-Казань, запланированного на 12 августа в 11:00 утра.

Пассажиры, которые уже приобрели авиабилеты в центральной авиакассе должны прибыть в аэропорт к 6:00 утра 12 августа.

Граждане России, которые еще не зарегистрировались на рейс и не приобрели билеты, также должны быть в аэропорту в 06:00 утра - они могут купить билеты в аэропорту только при наличии свободных мест.

ВАЖНО: Россиянам необходимо заполнить форму "прибывающих в Российскую Федерацию" на портале Госуслуги до вылета (не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней после прибытия в Россию граждане этой страны должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме.

Иностранцам заполнять вышеуказанные анкеты необходимости нет, однако они должны иметь оригинал справки, подтверждающей отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР, выданную не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию на русском или английском языках. Также необходимо иметь при себе заполненную и распечатанную анкету.

Для покупки билетов иностранцы должны иметь при себе документы (оригиналы/распечатанные копии), подтверждающие их основание въезда в Россию в соответствии с распоряжением правительства РФ 635-р от 16.03.2020 г.