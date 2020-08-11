23:52 11 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Самолет

Какие документы нужны пассажирам чартеров для отправления в РФ - посольство

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
Получить короткую ссылку
130 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14753807/Kakie-dokumenty-nuzhny-passazhiram-charterov-dlya-vozvrascheniya-v-RF---posolstvo.html

Все документы, справки об отрицательном тесте на коронавирус и анкеты пройдут повторную проверку в аэропорту сотрудниками посольства. 

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Узбекистане обнародовал информацию касательно чартерного рейса №UZB3649 по маршруту Ташкент-Казань, запланированного на 12 августа в 11:00 утра.

Пассажиры, которые уже приобрели авиабилеты в центральной авиакассе должны прибыть в аэропорт к 6:00 утра 12 августа.

Граждане России, которые еще не зарегистрировались на рейс и не приобрели билеты, также должны быть в аэропорту в 06:00 утра - они могут купить билеты в аэропорту только при наличии свободных мест.

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Узбекистон хаво йуллари
Находящихся в РФ узбекистанцев попросили не торопиться покупать билеты на чартеры

ВАЖНО: Россиянам необходимо заполнить форму "прибывающих в Российскую Федерацию" на портале Госуслуги до вылета (не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней после прибытия в Россию граждане этой страны должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме.

Иностранцам заполнять вышеуказанные анкеты необходимости нет, однако они должны иметь оригинал справки, подтверждающей отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР, выданную не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию на русском или английском языках. Также необходимо иметь при себе заполненную и распечатанную анкету.

Для покупки билетов иностранцы должны иметь при себе документы (оригиналы/распечатанные копии), подтверждающие их основание въезда в Россию в соответствии с распоряжением правительства РФ 635-р от 16.03.2020 г.

Теги:
Чартер, Посольство России в Узбекистане, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске (11 августа 2020).
Вторая ночь протестов в Беларуси после выборов — 18 сильных снимков
Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19.
Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться