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Шерматов Шерзод - Министр народного образования Узбекистана

Шерзод Шерматов рассказал, что перенес коронавирус

Международный пресс-клуб РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (789)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200812/14754337/Sherzod-Shermatov-rasskazal-chto-perenes-koronavirus.html

По словам министра, первую неделю он пытался лечиться дома по совету врача, однако потом доктора настояли на госпитализации.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов рассказал, что перенес коронавирус.

"К сожалению, сколько бы я ни следовал санитарным правилам, я все равно заразился", — написал Шерматов на своем Telegram-канале. Он предположил, что мог подхватить COVID-19 во время посещения школ, которые ремонтировались к новому учебному году.

Министр рассказал, что сначала у него повысилась температура, ухудшилось общее состояние. Потом исчезли обоняние и вкус.

Первые дни глава МНО пытался лечиться дома по совету врача, но спустя неделю температура поднялась вновь. Врачи настояли на госпитализации. Он отправился в санаторий имени Семашко, который тогда специализировался на лечении COVID-19.

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев
Facebook / barnoevofficial
Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев болен COVID-19
По словам Шерматова, с самого начала приема лекарств он по совету врача принимал витамины D3 и C. Позже, когда температура не спала, начал пить антибиотики.

"Когда сатурация падала, во время лечения делали инъекции дексаметазона, чтобы облегчить дыхание", — рассказал министр. МСКТ показала 50 процентов поражения легких и двустороннюю пневмонию.

По словам Шерматова, два года назад у него уже была пневмония, что сказалось на нынешнем состоянии отрицательно.

"Загруженный режим работы, нервы, работа допоздна также утомляют организм и вызывают обострение таких заболеваний. Поэтому берегите себя, не переносите пневмонию на ногах, как я", — призвал глава МНО.

Сейчас министр уже находится дома, проходит реабилитацию. 

Он поблагодарил всех медицинских работников и призвал ценить их труд.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (789)
Теги:
пандемия, коронавирус, Министерство народного образования Узбекистана, Шерзод Шерматов



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