Возбуждено уголовное дело в отношении компании Auto Makon

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента приостановило деятельность компании Auto Makon. В организации предлагали гражданам услуги по приобретению автомобилей в беспроцентную рассрочку, однако договорные обязательства так и не были выполнены. Об этом сообщается в репортаже телеканала "Ташкент".

В ходе расследования выяснилось, что компанию Auto Makon основали 36-летний Отабек И. и 34-летний Михаил Ш. в августе прошлого года. Согласно данным, в их фирме предоставляли лизинговые услуги. Сотрудники компании составляли договоры с гражданами и обманным путем брали у них деньги якобы за новые автомобили. Все полученные финансовые средства управленцы организации тратили на собственные нужды.

В компании клиентам предлагали приобрести автомобили в рассрочку без процентов сроком на 36-48 месяцев. Для этого они должны были внести первоначальный взнос в размере 10% от общей стоимости автотранспорта. Отмечено, что в договорах не был прописан срок, в течение которого организация обязуется произвести поставку автомобиля, а также отсутствовал график погашения оставшейся суммы.

"Как-то раз мне попался на глаза флаер организации Auto Makon. Меня заинтересовало то, что они предоставляли свои услуги на выгодных условиях. Я пришла к ним в офис, оплатила необходимую сумму и составила с ними договор. Шли дни, месяцы, а машины все не было. Тогда я обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - говорит потерпевшая Васила Шодиева.

По данным ГУВД, с марта месяца в правоохранительные органы обратилось более 150 граждан. Они просили принять законные меры в отношении руководителей Auto Makon.

Управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре в отношении должностных лиц Auto Makon возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупно размере". Расследование продолжается.