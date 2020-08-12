20:06 12 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Срочно:
Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном.

ДПС Самары проследит за дорогой к российско-казахстанской границе

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
102 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200812/14759492/DPS-Samary-prosledit-za-dorogoy-k-rossiysko-kazakhstanskoy-granitse.html

Ранее в Самарскую и Оренбургскую области приезжали мигранты, которые хотели уехать на родину и попадали на уловки мошенников. Местные власти принимают меры, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Власти Самарской области приняли меры для того, чтобы мигранты больше не собирались на российско-казахстанской границе: в Большечерниговском районе выставлен пост ДПС. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в области Ольги Гальцовой.

В мае-июле в Самарской и Оренбургской областях неоднократно собирались несколько сотен узбекистанцев, тогда власти республики организовали вывоз свыше 3,6 тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте. В начале августа были отправлены на родину еще более 1,8 тысячи сограждан. 

Стихийный лагерь мигрантов из ЦА в Оренбургской области на границе РФ и Казахстана
© Sputnik /
Инцидент на границе РФ и Казахстана: как мигранты стали жертвами мошенников
"В целях недопущения дальнейшего скопления иностранных граждан на территории Большечерниговского района Самарской области, а также пресечения попыток их проезда на территорию Оренбургской области, выставлен пост ДПС", — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. По данным МИД Узбекистана, республиканская спецкомиссия рассматривает возможность увеличения числа чартеров для возвращения соотечественников из России.

Теги:
ДПС, госграница, Мигранты, трудовые мигранты, Самарская область, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Forbes обновил ежегодный рейтинг актеров с самым высоким доходом — фото
Ливанцы добились отставки правительства после взрывов в Бейруте
Ливанцы достигли поставленной цели: правительство страны ушло в отставку
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться