ДПС Самары проследит за дорогой к российско-казахстанской границе

Ранее в Самарскую и Оренбургскую области приезжали мигранты, которые хотели уехать на родину и попадали на уловки мошенников. Местные власти принимают меры, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Власти Самарской области приняли меры для того, чтобы мигранты больше не собирались на российско-казахстанской границе: в Большечерниговском районе выставлен пост ДПС. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в области Ольги Гальцовой.

В мае-июле в Самарской и Оренбургской областях неоднократно собирались несколько сотен узбекистанцев, тогда власти республики организовали вывоз свыше 3,6 тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте. В начале августа были отправлены на родину еще более 1,8 тысячи сограждан.

"В целях недопущения дальнейшего скопления иностранных граждан на территории Большечерниговского района Самарской области, а также пресечения попыток их проезда на территорию Оренбургской области, выставлен пост ДПС", — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. По данным МИД Узбекистана, республиканская спецкомиссия рассматривает возможность увеличения числа чартеров для возвращения соотечественников из России.