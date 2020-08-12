Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 августа

Главная новость: Шавкат Мирзиёев объявил о поэтапном снятии карантинных ограничений в Узбекистане с 15 августа. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

За сутки в республике прибавилось еще 718 пациентов с коронавирусом.

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 32 465 инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 7 149 граждан с положительным диагнозом, около 1,3 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии, около 430 — в крайне тяжелом.

Между тем с момента прошлой сводки на нашем сайте полностью вылечиться от коронавируса удалось 1 402 гражданам.

Таким образом, на данный момент, общее число выздоровевших составляет 25 106 человек. Это — 77,3% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 210.

Для каких пациентов COVID-19 чаще всего смертелен — объяснил инфекционист из Узбекистана

Врач-инфекционист НИИ вирусологии Искандар Шамаков, спасающий пациентов Специализированной инфекционной больницы Зангиота №1, рассказал Sputnik Узбекистан, с чем медики столкнулись в первые дни и какие категории людей подвержены наибольшему риску.

Интервью читайте здесь.

Президент объявил о поэтапном снятии карантинных ограничений с 15 августа

Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил постепенно смягчить карантинные меры:

c 15 августа планируется разрешить неограниченное движение автотранспорта, местное авиа- и железнодорожное сообщение;

с 17 августа будет возобновлено движение автотранспорта между регионами и работа общественного транспорта (кроме метро);

с 20 августа откроются вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.

Однако все это не отменяет необходимости соблюдения санитарно-гигиенических требований: социальная дистанция и маски все еще обязательны.

Пандемия — это время для милосердия и неравнодушия друг к другу

Сенатор Олий Мажлиса Нурмухаммад Очилов направил гуманитарную помощь своим землякам.

Он закупил 100 кислородных концентраторов из Китая и направил оборудование в медучреждения Гиждуванского, Алатского, Джандарского, Вабкентского, Шафирканского районов, а также города Кагана и областного многофункционального медицинского центра.

"Сейчас важнее всего – это восстановление здоровья наших больных и возвращение их своим семьям. Внеся свою лепту в общее доброе дело, мы чувствуем себя счастливыми", — отметил Очилов.

Узбекистан изучает возможности использования российской вакцины от COVID-19

Узбекские специалисты изучают возможности использования вакцин против коронавируса COVID-19, созданных в России и Китае.

Напомним, что вчера Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Массовое производство препарата рассчитывают запустить уже в сентябре, однако в "гражданский оборот" он поступит не раньше 1 января 2021 года.

Сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.

Неутешительный прогноз Всемирного банка

Из-за пандемии COVID-19 за чертой бедности могут оказаться около полумиллиона узбекистанцев. К такому выводу пришли специалисты Всемирного банка, Международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ.

Согласно их докладу, 55% занятого населения страны (55%) не охвачено программами социального страхования. Данная категория лиц находится в зоне повышенного риска в условиях пандемии.

Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев поручил разработать план избавления нуждающихся семей от бедности.

Главная цель, по его словам, — трудоустроить хотя бы одного члена малоимущей семьи и вывести ее из бедности.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло свыше 20,3 миллиона, скончались почти 742 тысячи человек, выздоровели — 12,6 миллиона.