Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 августа

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.
Динамика заболеваний и выздоровлений
За сутки в республике прибавилось еще 718 пациентов с коронавирусом.
По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 32 465 инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 7 149 граждан с положительным диагнозом, около 1,3 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии, около 430 — в крайне тяжелом.
Между тем с момента прошлой сводки на нашем сайте полностью вылечиться от коронавируса удалось 1 402 гражданам.
Таким образом, на данный момент, общее число выздоровевших составляет 25 106 человек. Это — 77,3% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 210.
Для каких пациентов COVID-19 чаще всего смертелен — объяснил инфекционист из Узбекистана
Врач-инфекционист НИИ вирусологии Искандар Шамаков, спасающий пациентов Специализированной инфекционной больницы Зангиота №1, рассказал Sputnik Узбекистан, с чем медики столкнулись в первые дни и какие категории людей подвержены наибольшему риску.
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Президент объявил о поэтапном снятии карантинных ограничений с 15 августа
Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил постепенно смягчить карантинные меры:
- c 15 августа планируется разрешить неограниченное движение автотранспорта, местное авиа- и железнодорожное сообщение;
- с 17 августа будет возобновлено движение автотранспорта между регионами и работа общественного транспорта (кроме метро);
- с 20 августа откроются вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.
Однако все это не отменяет необходимости соблюдения санитарно-гигиенических требований: социальная дистанция и маски все еще обязательны.
Пандемия — это время для милосердия и неравнодушия друг к другу
Сенатор Олий Мажлиса Нурмухаммад Очилов направил гуманитарную помощь своим землякам.
Он закупил 100 кислородных концентраторов из Китая и направил оборудование в медучреждения Гиждуванского, Алатского, Джандарского, Вабкентского, Шафирканского районов, а также города Кагана и областного многофункционального медицинского центра.
"Сейчас важнее всего – это восстановление здоровья наших больных и возвращение их своим семьям. Внеся свою лепту в общее доброе дело, мы чувствуем себя счастливыми", — отметил Очилов.
Узбекистан изучает возможности использования российской вакцины от COVID-19
Узбекские специалисты изучают возможности использования вакцин против коронавируса COVID-19, созданных в России и Китае.
Напомним, что вчера Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Массовое производство препарата рассчитывают запустить уже в сентябре, однако в "гражданский оборот" он поступит не раньше 1 января 2021 года.
Сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.
Неутешительный прогноз Всемирного банка
Из-за пандемии COVID-19 за чертой бедности могут оказаться около полумиллиона узбекистанцев. К такому выводу пришли специалисты Всемирного банка, Международной организации труда (МОТ) и ЮНИСЕФ.
Согласно их докладу, 55% занятого населения страны (55%) не охвачено программами социального страхования. Данная категория лиц находится в зоне повышенного риска в условиях пандемии.
Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев поручил разработать план избавления нуждающихся семей от бедности.
Главная цель, по его словам, — трудоустроить хотя бы одного члена малоимущей семьи и вывести ее из бедности.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло свыше 20,3 миллиона, скончались почти 742 тысячи человек, выздоровели — 12,6 миллиона.