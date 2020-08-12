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Кадеты во время строевой подготовки

Военно-академический лицей "Ёш чегарачилар" откроется в Термезе

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200812/14760713/Voenno-akademicheskiy-litsey-sh-chegarachilar-otkroetsya-v-Termeze.html

Образовательное учреждение будет прикреплено к Термезскому государственному университету и Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Согласно постановлению Кабинета Министров, в Термезе откроется военно-академический лицей "Ёш чегарачилар". Об этом сообщается на портале Norma.uz.

 

Документом установлено, что данное учебное заведение  является государственным образовательным учреждением и находится под попечительством Службы государственной безопасности (СГБ). 

Отмечено, что прием документов и учебный процесс начнутся с 2021/2022 учебного года. Срок обучения в лицее составит два года. Образовательному учреждению будут выделены квоты на зачисление ста человек в год. 

Лицей будет прикреплен к Термезскому государственному университету и Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан.

Дежурная часть ГУ МВД по г. Москве
© Sputnik / Сергей Гунеев
Открыт набор в Ташкентский академический лицей при МВД Узбекистана

Основной задачей учебного заведения станет воспитание у учащихся чувства патриотизма и преданности Родине. 

Обучение будет проводиться на трех языках: государственном, русском и английском.  

Прием абитуриентов в лицей пройдет на основании военно-профессионального отбора и сдачи тестовых испытаний. 

Кроме того, утверждена дорожная карта по организации деятельности лицея и совершенствованию учебного процесса, а также программа мер по модернизации его инфраструктуры и материально-технической базы.

 

Теги:
Узбекистан, Термез, Лицей, лицей, Образование



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