Военно-академический лицей "Ёш чегарачилар" откроется в Термезе

Образовательное учреждение будет прикреплено к Термезскому государственному университету и Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Согласно постановлению Кабинета Министров, в Термезе откроется военно-академический лицей "Ёш чегарачилар". Об этом сообщается на портале Norma.uz.

Документом установлено, что данное учебное заведение является государственным образовательным учреждением и находится под попечительством Службы государственной безопасности (СГБ).

Отмечено, что прием документов и учебный процесс начнутся с 2021/2022 учебного года. Срок обучения в лицее составит два года. Образовательному учреждению будут выделены квоты на зачисление ста человек в год.

Лицей будет прикреплен к Термезскому государственному университету и Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан.

Основной задачей учебного заведения станет воспитание у учащихся чувства патриотизма и преданности Родине.

Обучение будет проводиться на трех языках: государственном, русском и английском.

Прием абитуриентов в лицей пройдет на основании военно-профессионального отбора и сдачи тестовых испытаний.

Кроме того, утверждена дорожная карта по организации деятельности лицея и совершенствованию учебного процесса, а также программа мер по модернизации его инфраструктуры и материально-технической базы.