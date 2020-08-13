Узбекский журналист-фрилансер Бобомурод Абдуллаев задержан в Кыргызстане

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Абдуллаева в Узбекистан, рассказали в Генпрокуратуре РУз. Другие подробности не раскрываются.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Журналист-фрилансер Бобомурод Абдуллаев задержан в Кыргызстане, правоохранительные органы Узбекистана ожидают его экстрадиции, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РУз.

"По запросу узбекской стороны, в соответствии с Минской конвенцией "О правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам", Б. Абдуллаев задержан правоохранительными органами Кыргызской Республики", — говорится в публикации на Telegram-канале Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции Абдуллаева в Узбекистан. Другие подробности не раскрываются.

В мае 2018 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Абдуллаева к трем годам исправительных работ за посягательство на конституционный строй Узбекистана, освободив его в зале суда, еще трое участников процесса были оправданы.

Обвинение настаивало, что подсудимые участвовали в подготовке и публиковали в Интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. В ходе процесса обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны было снято. Представители защиты настаивали на их полной невиновности.

Абдуллаев в ходе выступлений в суде сообщил, что во время следствия подвергся пыткам. Результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия. Представленная экспертиза текстов Абдуллаева (псевдоним Усман Хакназаров) установила, что часть материалов была написана в соавторстве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который сейчас живет в Турции.