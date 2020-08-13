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В Узбекистане появится международный исследовательский центр Имама Матуриди

© Sputnik / Александр Паниотов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14762380/V-Uzbekistane-poyavitsya-mezhdunarodnyy-issledovatelskiy-tsentr-Imama-Maturidi.html

Будет учреждена международная стипендия имени Имама Матуриди. Кандидатов на ее получение отберут среди зарубежных исследователей и соискателей, ведущих исследования, связанные с учением матуридизма.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Глава государства одобрил предложение комитета по делам религий при Кабмине, Международной исламской академии и других заинтересованных ведомств о создании Международного научно-исследовательского центра Имама Матуриди, финансируемого из госбюджета.

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В соответствующем постановлении определены задачи центра. Ученые займутся изучением научного, религиозного и духовного наследия Имама Матуриди и его последователей, внесших вклад в развитие вероубеждения и науки каляма. Кроме того, здесь будут изучать сущность, значение и направления развития религии ислам.

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Центр аккумулирует в себе наследие великих ученых о науке каляма, хранящееся в библиотеках и архивных фондах Узбекистана и зарубежных государств, имеющих значение для исламского мира.

Будет учреждена международная стипендия имени Имама Матуриди. Кандидатов на ее получение отберут среди зарубежных исследователей и соискателей, ведущих исследования, связанные с учением матуридизма. Научные исследования лауреатов международной стипендии, проводимые в Узбекистане, решено финансировать за счет грантов международных и зарубежных организаций.

Теги:
Президент, Узбекистан, религия



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