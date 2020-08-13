17:07 13 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Работа за компьютером

Сообщения про препарат "Артериал" оказались скрытой фейковой рекламой

pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
135 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14762835/Soobscheniya-pro-preparat-Arterial-okazalis-skrytoy-feykovoy-reklamoy.html

Ранее в социальных сетях и Telegram распространился скриншот высказывания некой Кристины Сомовой, которая якобы является заместителем главного фармацевта.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Сообщения про препарат "Артериал", которые тиражируются в соцсетях и мессенджере Telegram, являются скрытой фейковой рекламой, следует из публикации на канале оперштаба при Кабмине Узбекистана Koronavirus Info.

"В социальных сетях и мессенджере Telegram распространяется информация от имени несуществующего в действительности заместителя главного фармацевта Кристины Сомовой, ложно заявляющей об инициативе правительства Узбекистана о распространении на бесплатной основе дорогостоящего лекарственного препарата "Артериал", — говорится в сообщении.

Ранее подобный скриншот распространяли возмущенные интернет-пользователи из Казахстана, Украины и России.

Скандальные сообщения про препарат Артериал оказались скрытой фейковой рекламой
Telegram / Koronavirus Info
Скандальные сообщения про препарат "Артериал" оказались скрытой фейковой рекламой

"Просим граждан воздержаться от приобретения сомнительных лекарственных препаратов через Интернет. Подобные действия могут быть опасны для вашего здоровья", — отметили в оперштабе.

Также там напомнили об ответственности за распространение недостоверной информации.

Теги:
Узбекистан, мессенджер, соцсети, фейки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Forbes обновил ежегодный рейтинг актеров с самым высоким доходом — фото
"Хватит убивать и калечить": четвертый день протестов в Беларуси — видео
Президентские выборы – 2020: ход голосования 9 августа | Инфографика sputnik.by
Выборы президента Беларуси-2020: ход голосования и явка избирателей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться