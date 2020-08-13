Ранее в социальных сетях и Telegram распространился скриншот высказывания некой Кристины Сомовой, которая якобы является заместителем главного фармацевта.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Сообщения про препарат "Артериал", которые тиражируются в соцсетях и мессенджере Telegram, являются скрытой фейковой рекламой, следует из публикации на канале оперштаба при Кабмине Узбекистана Koronavirus Info.

"В социальных сетях и мессенджере Telegram распространяется информация от имени несуществующего в действительности заместителя главного фармацевта Кристины Сомовой, ложно заявляющей об инициативе правительства Узбекистана о распространении на бесплатной основе дорогостоящего лекарственного препарата "Артериал", — говорится в сообщении.

Ранее подобный скриншот распространяли возмущенные интернет-пользователи из Казахстана, Украины и России.

Telegram / Koronavirus Info Скандальные сообщения про препарат "Артериал" оказались скрытой фейковой рекламой

"Просим граждан воздержаться от приобретения сомнительных лекарственных препаратов через Интернет. Подобные действия могут быть опасны для вашего здоровья", — отметили в оперштабе.

Также там напомнили об ответственности за распространение недостоверной информации.