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Выпускники медицинских вузов

Выпускников вузов могут принять в магистратуру без экзаменов - условия

Минздрав
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14763433/Vypusknikov-vuzov-mogut-prinyat-v-magistraturu-bez-ekzamenov---usloviya.html

Внедряется порядок приема в базовую докторантуру магистров, закончивших с отличием обучение по специальностям "химия" и "биология" вузов, на основании решения Совета вуза, без сдачи экзаменов, напрямую в рамках квоты.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В регионах республики будет создано 14 базовых школ и 150 специализированных школ с углубленным изучением химии и биологии. Соответствующее постановление подписал президент, сообщили в пресс-службе Минюста.

Будут образованы специальные фонды для дополнительного финансирования деятельности, оснащения, выплаты надбавок учителям, а также финансирования других мероприятий по обучению предметам "химия" и "биология" в школах.

Медицинские работники
Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
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Оценят также знания и педагогическое мастерство учителей по этим предметам в спецшколах. С 1 января 2021 года учителя химии и биологии получат 50% к установленной надбавки к базовой тарифной ставке.

С начала следующего года будет организован национальный конкурс по созданию учебной и научной литературы по данным предметам для образовательных учреждений. Авторы, признанные победителями, поощряются единовременным денежным вознаграждением в размере 100 млн сумов.

Победители международных, республиканских предметных олимпиад, а также призеры престижных международных олимпиад по химии и биологии будут приняты на учебу на соответствующие специальности магистратуры вузов на основе государственного гранта.

Выпускников вузов, получивших диплом с отличием по этим направлениям, примут на специальности магистратуры вузов на платно-контрактной основе без сдачи дополнительных экзаменов.

Также внедряется порядок приема в базовую докторантуру магистров, закончивших с отличием обучение по специальностям "химия" и "биология" вузов, на основании решения Совета вуза, без сдачи экзаменов, напрямую в рамках квоты.

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Напомним, в апреле президент распорядился принимать в медвуз без экзаменов. Согласно условиям, с 2020/2021 учебного года 47 медицинских колледжей преобразуются в техникумы общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино.

Успешно окончившие техникум выпускники смогут продолжить обучение в медвузе по профильным направлениям бакалавриата сразу со второго курса. Их будут принимать после индивидуального собеседования без вступительных экзаменов.

Теги:
Узбекистан, Обучение, Медицина, вузы, биолог, химия



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