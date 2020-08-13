Ушел из жизни заслуженный академик Узбекистана Тельман Раджабов

Тельман Раджабов был также членом Нью-Йоркской академии наук. Он автор более 550 научных трудов, в том числе свыше 50 авторских свидетельств и патентов в области физики.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В возрасте 85 лет ушел из жизни известный узбекский физик и член Академии наук РУз Тельман Раджабов.

Он был заслуженным специалистом в области физики материалов, научного приборостроения и микроэлектроники.

Пресс-служба Академии наук Узбекистана Тельман Раджабов

Стоит отметить, что ученый был признан не только на родине, но и за рубежом. В частности, Раджабов являлся членом Нью-Йоркской академии наук и за время своей научной деятельности неоднократно читал лекции в Англии, Австрии, Болгарии, Индии, Италии, Китае и других странах.

Тельман Раджабов родился 15 августа 1935 года в Самарканде в семье преподавателей и ученых. В 1959-м получил высшее образование в МГТУ имени Баумана, после чего вернулся на родину.

Работал в Институте ядерной физики АН Узбекистана, после — в Институте электроники.

Возглавлял Центральное проектно-конструкторское технологическое бюро научного приборостроения АН, в 1992-1998 годах был ректором Ташкентского электротехнического института связи (Ташкентский университет информационных технологий).

Тельман Раджабов — автор более 550 научных трудов, в том числе свыше 50 авторских свидетельств и патентов. Академик подготовил 5 докторов наук и 39 кандидатов наук.

Был также награжден медалью "Шухрат".