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Сенат Олий Мажлиса — зал заседаний

Парламент Узбекистана получил право проводить расследования

ЦИК Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14766125/Parlament-Uzbekistana-poluchil-pravo-provodit-rassledovaniya-.html

Подписание ответа на парламентский запрос возлагается на должностное лицо, на чье имя направлен запрос, или временно исполняющего его обязанности.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Совершенствуются процессы законотворчества и парламентского контроля, сообщает информационно-правовой портал Norma.uz.

Внедряется новый механизм – парламентское расследование. Оно проводится для изучения конкретных фактов или событий, способных оказать негативное воздействие на основы безопасности, устойчивое развитие страны.

Законодательная палата или Сенат, принимая решение о проведении парламентского расследования (возможно совместное), образуют комиссию из своих представителей. В нее могут быть привлечены также представители госорганов, органов хозуправления, специалисты, эксперты и ученые. Комиссия может запрашивать необходимые сведения у этих организаций, а также привлекать граждан для дачи разъяснений.

Архивное фото здания парламента республики Узбекистан Олий Мажлис
© Flickr /
Олий Мажлис сможет проводить собственные расследования

Палатам парламента дано право заслушивать информацию руководителей госорганов и органов хозуправления по вопросам их деятельности.

Подписание ответа на парламентский запрос возлагается на должностное лицо, на чье имя направлен запрос, или временно исполняющего его обязанности.

Поправка вызвана тем, что по статистике на большинство запросов отвечают не адресаты. Например, из направленных в 2018 году 207 парламентских запросов на 120 поступили ответы за подписью других, не должностных лиц. А в 2019-м на 175 (72%) депутатских запросов ответили заместители руководителей соответствующих органов, 13 (5%) – руководители подчиненных организаций, 2 (1%) – должностные лица других учреждений.

Определен статус первого заместителя спикера Законодательной палаты. Он развивает связи с международными парламентскими организациями, координирует деятельность соответствующих структурных подразделений (межпарламентских групп, комиссий, комитетов, рабочих групп и т. д.), развивает межпарламентскую дипломатию, организует контроль за выполнением правительством международных договоров, выполняет организационные и иные задачи. Вместе с тем на время исполнения своих обязанностей приостанавливает членство в политической партии и не может входить в состав фракции, также он не может быть избран в состав комитетов Законодательной палаты.

Теги:
законодательство, Расследование, Узбекистан, Парламент



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