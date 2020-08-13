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Зал форумов в Самарканде

Кыргызский эксперт оценила значимость роли молодежи в Узбекистане

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14768255/Kyrgyzskiy-ekspert-otsenila-znachimost-roli-molodezhi-v-Uzbekistane.html

Доцент кафедры политологии Кыргызско-Российского Славянского университета, политолог Наргиза Мураталиева отметила важность того, что в республике большое внимание уделяется формированию молодежной политики. 

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Среди экспертов Кыргызстана проведение Самаркандского форума "Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека" вызвало большой интерес, сообщают в ИА "Дунё".

Молодёжь Узбекистана
Министерство юстиции Узбекистана
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Доцент кафедры политологии Кыргызско-Российского Славянского университета, политолог Наргиза Мураталиева подчеркнула важность того, что во время трансформации международных отношений в Узбекистане большое внимание уделяется формированию молодежной политики. 

"Молодежь во всем мире продолжает сталкиваться с новыми вызовами, среди которых можно назвать рост числа безработных, радикализация (в т.ч. религиозная), культурная индифферентность. В этих условиях игнорирование или откладывание решения вопросов молодежи чревато для любого государства большими негативными последствиями", - говорит Наргиза Мураталиева.

Политолог также отметила, что создание в республике молодежных парламентов, открытие Агентства по делам молодежи и Межведомственного совета по вопросам молодежи, является залогом успеха государственной политики страны. 

"Современная молодежь выступает в качестве наиболее активной и мобильной социальной группы, которая требует пристального внимания со стороны государственных институтов", - сообщает эксперт.

По словам доцента, веб-форум стал важной и нужной платформой для усовершенствования правовых, административных и политических прав молодежи во всех государственных стратегиях. 

Теги:
Кыргызстан, молодежный форум, Форум, Узбекистан



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