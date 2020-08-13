Кыргызский эксперт оценила значимость роли молодежи в Узбекистане

Доцент кафедры политологии Кыргызско-Российского Славянского университета, политолог Наргиза Мураталиева отметила важность того, что в республике большое внимание уделяется формированию молодежной политики.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Среди экспертов Кыргызстана проведение Самаркандского форума "Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека" вызвало большой интерес, сообщают в ИА "Дунё".

Доцент кафедры политологии Кыргызско-Российского Славянского университета, политолог Наргиза Мураталиева подчеркнула важность того, что во время трансформации международных отношений в Узбекистане большое внимание уделяется формированию молодежной политики.

"Молодежь во всем мире продолжает сталкиваться с новыми вызовами, среди которых можно назвать рост числа безработных, радикализация (в т.ч. религиозная), культурная индифферентность. В этих условиях игнорирование или откладывание решения вопросов молодежи чревато для любого государства большими негативными последствиями", - говорит Наргиза Мураталиева.

Политолог также отметила, что создание в республике молодежных парламентов, открытие Агентства по делам молодежи и Межведомственного совета по вопросам молодежи, является залогом успеха государственной политики страны.

"Современная молодежь выступает в качестве наиболее активной и мобильной социальной группы, которая требует пристального внимания со стороны государственных институтов", - сообщает эксперт.

По словам доцента, веб-форум стал важной и нужной платформой для усовершенствования правовых, административных и политических прав молодежи во всех государственных стратегиях.