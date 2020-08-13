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Как узбекским абитуриентам подготовиться к поступлению в вузы России

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200813/14768484/Kak-uzbekskim-abiturientam-podgotovitsya-k-postupleniyu-v-vuzy-Rossii.html

Новый онлайн-сервис даст школьникам доступ к материалам в том числе для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Все они соответствуют российским образовательным стандартам.

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Абитуриенты из Узбекистана смогут подготовиться бесплатно к сдаче экзаменов в российские вузы с помощью нового онлайн-сервиса "Учись в России!".

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Его планируют запустить 15 сентября, сообщили в пресс-центре проекта Российское цифровое сотрудничество". 

"Использование образовательного онлайн-сервиса "Учись в России!" дает абитуриентам возможность получить квалифицированные знания в нестандартной, увлекательной интерактивной форме. Концентрированное представление учебной информации, использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий повышают эффективность усвоения материала", — отметил и.о. руководителя представительства Россотрудничества в республике Андрей Красильников.

По словам организаторов, пользователи сервиса получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, включая актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Все они соответствуют российским образовательным стандартам.

В каждом курсе сервиса собрано большое количество разнообразных цифровых заданий: интерактивные презентации, виртуальные лабораторные работы, тренажеры для подготовки к ЕГЭ.

"Мы вместили в учебные курсы всю уникальную экспертизу, которую накопили за годы работы в EdTech: от виртуальных лабораторных работ до практико-ориентированных заданий. Методически же все курсы построены так, чтобы за два осенних месяца получить какой-то осязаемый результат в уровне владения предметом", — заявил генеральный директор разработчика сервиса-издательства цифрового контента "Физикон" Денис Мамонтов.

Также организаторы подчеркнули, что участников проекта на всем пути обучения будут сопровождать квалифицированные специалисты — педагоги и методисты.

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Пользователи могут рассчитывать на обратную связь от преподавателей и дополнительные задания в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и уровня знаний. 

Онлайн-сервис "Учись в России!" разработан издательством "Физикон" и реализуется Россотрудничеством в рамках Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Теги:
поступление в университет, школьники, Образование, Узбекистан, абитуриенты, Россия, вузы



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