Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 августа

В стране за весь период выздоровели 26 270 человек. По заказу НА "Узбеккино" в республике приступили к съемкам документального кино "Дни испытаний", повествующего о борьбе людей с коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 33 093 случая заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 6 608 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 26 270 человек.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четыре женщины в возрасте 59-ти, 62-х, 63-х, 66-ти лет. Несмотря на своевременную госпитализацию и оказанную помощь врачей, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Минздрав рассматривает возможность внеплановой вакцинации детей

Сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова сообщила, что Министерство здравоохранения рассматривает способы проведения внеплановой вакцинации против гриппа и пневмонии среди детей для профилактики и снижения уровня заболеваемости вирусными инфекциями в осенне-зимний период. Осуществление данных мер запланировано на осень.

Обновлен список стран с наиболее благополучной эпидситуацией

Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров обновила по "зонам" список стран, куда и откуда осуществляются авиарейсы. Пассажиров, вернувшихся из Китая, Таиланда, Малайзии, Южной Кореи, Грузии, Венгрии, Латвии и Японии не будут помещать на карантин, если они находились в этих странах в течение крайних 10 дней.

В "Узбеккино" посвятили документальную ленту борьбе с короновирусом

По заказу НА "Узбеккино" в республике приступили к съемкам документального кино "Дни испытаний". Лента повествует о сплоченной борьбе президента и народа в разгар распространения коронавирусной инфекции в республике, о врачах и военнослужащих. Съемки кинокартины проходят в Хорезмской, Бухарской, Самаркандской, Сырдарьинской, Андижанской областях и в Ташкенте.

Во сколько обойдется зарубежным странам российская вакцина от COVID-19

Экспортная стоимость российской вакцины от COVID-19 составит не менее 10 долларов за две дозы. заявил глава совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик отметил, что такая высокая цена будет установлена на первые серии выпуска препарата. Впоследствии, когда будут достигнуты высокие объемы производства, стоимость снизится.

Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины в различные государства. В числе потенциальных претендентов — страны ШОС, куда входит и Узбекистан.

В штабе ответили в чем разница между коронавирусом и гриппом

В рамках брифинга сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом Шухрат Боймуродов объяснил, в чем состоит разница между коронавирусом и гриппом:

у гриппа гораздо более короткий латентный период, чем у COVID-19;

серийный интервал при COVID-19 составляет 5-6 дней, при гриппе – 3 дня. Грипп распространяется быстрее, чем COVID-19;

дети являются основной причиной распространения гриппа, а COVID-19 очень редко встречается у детей;

при коронавирусе наблюдается сухой кашель (либо мало мокроты). Грипп сопровождается влажным кашлем, насморком или заложенностью носа;

общая смертность от COVID-19 составляет 3-4%. Смертность от сезонного гриппа составляет менее 0,1 процента.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 20,6 млн человек. Зафиксировано свыше 750 тысяч летальных исходов, вылечилось 12,8 млн жителей.