Южнокорейский инвестор заинтересован строительством ЖК в Фергане и Коканде

Обсуждаемые проекты рассматриваются как частные, реализуемые с привлечением прямых иностранных инвестиций и современных решений в строительстве многоэтажных жилых комплексов.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Замглавы администрации Ферганской области и хоким Коканда в формате видеоконференции переговорили с руководителем компании Hanshin Engineering & Construction, сообщает ИА "Дунё".

Участники дискуссии обсудили два проекта – строительство современного жилищного комплекса в "Коканд-сити" и развитие "Смарт-сити" в Фергане.

По проекту строительства современных многоквартирных жилых комплексов в Коканде, корейской стороне предоставлены базовые сведения о предлагаемой территории (топографические данные, информация о сейсмическом состоянии и другие). На основе этих материалов специалистами компаний Hanshin Engineering & Construction и Plus International продолжается работа по проектированию сооружений.

О проекте "Смарт-сити" в Фергане, глава Hanshin Engineering & Construction сообщил, что, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, южнокорейская сторона заинтересована в его скорейшей реализации. При этом была отмечена готовность в ускоренном порядке изучить материалы для проработки технической документации.

Узбекская сторона проинформировала, что обсуждаемые проекты рассматриваются как частные, реализуемые с привлечением прямых иностранных инвестиций и современных решений в строительстве многоэтажных жилых комплексов.

В ходе обсуждений достигнута договоренность продолжить регулярные контакты и оперативный обмен необходимой информацией для ускорения практической реализации инвестиционных проектов.

Напомним, год назад в Фергане началась работа по строительству здания по продаже и рекламированию гостиниц Model house южнокорейской компании Chang construction group, а также стало известно, что в городе будет возведен современный комплекс Business City стоимостью 200 миллионов долларов.

В 2019-2020 годах в области будет реализовано 10 проектов стоимостью почти 239,4 миллиона долларов за счет южнокорейских инвестиций: строительство современных многоэтажных домов, гостиниц, торговых комплексов, дворцов торжеств, спортивно-оздоровительных центров.