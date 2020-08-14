В Ташкенте главврача районного ЦСЭБ обвиняют в выдаче фальшивых документов

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Должностной подлог". Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Территориальный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудил уголовное дело против главного врача Центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) Юнусабадского района Т. К. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Согласно предоставленной информации, руководителю ЦСЭБ предъявлены обвинения в нарушении протокола специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом №17. Его подозревают в том, что он в период с апреля по август текущего года выдал гражданам 22 фальшивых свидетельства о работе в ЦСЭБ, а также незаконно оформил специальные разрешения для передвижения на личном транспорте.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Должностной подлог".

В настоящее время расследование продолжается.