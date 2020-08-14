17:45 14 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Руки в наручниках

В Ташкенте главврача районного ЦСЭБ обвиняют в выдаче фальшивых документов

© Sputnik / Сергей Венявский
Общество
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200814/14775837/V-Tashkente-glavvracha-rayonnogo-TsSEB-obvinyayut-v-vydache-falshivykh-dokumentov.html

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Должностной подлог". Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Территориальный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудил уголовное дело против главного врача Центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) Юнусабадского района Т. К. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Согласно предоставленной информации, руководителю ЦСЭБ предъявлены обвинения в нарушении протокола специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом №17. Его подозревают в том, что он в период с апреля по август текущего года выдал гражданам 22 фальшивых свидетельства о работе в ЦСЭБ, а также незаконно оформил специальные разрешения для передвижения на личном транспорте. 

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Должностной подлог".
В настоящее время расследование продолжается. 

Теги:
Ташкент, Узбекистан, врач, Генпрокуратура Узбекистана, уголовное дело



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Подготовка узбекских военных к АрМИ 2020
"Гремя огнем, сверкая блеском стали": как узбекские танкисты готовятся к АрМИ — фото
Мария Захарова обвинила зарубежные страны в попытках дестабилизировать ситуацию в Беларуси
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Беларуси — видео
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться