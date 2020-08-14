В Узбекистане в выходные дни сохранится жаркая погода

Синоптики отмечают, что такие погодные условия в середине августа вполне приемлемы для Узбекистана, так как этот месяц является самым сухим в году.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В пятницу и в эти выходные дни территория Узбекистана будет находиться под влиянием сухой и умеренно жаркой воздушной массы, сообщают в Узгидромете.

Во всех регионах республики ожидается небольшая переменная облачность без осадков. По северу ветер местами усилится до 17−22 м/с, в отдельных районах возможны его порывы до 23−28 м/с.

Температура воздуха в эти дни по большей части территории страны ночью достигнет отметки +18…+23 градусов, днем — +33…+38 градусов, по югу — до +40 градусов.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия приемлемы для Узбекистана в середине августа, так как этот месяц считается самым сухим в году. Зачастую в это время по территории страны преобладает малооблачная погода. Осадки выпадают редко и чаще всего бывают незначительными. Средняя максимальная температура в этот период года приближена к 35 градусам.