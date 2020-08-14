Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 августа

В стране за весь период выздоровели 27825 человек. С 15 августа будут запущены поезда по некоторым внутренним маршрутам республики.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 33 821 случай заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 5 776 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Минздрава, количество выздоровевших за весь период составило 27 825 человек.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четверо мужчин в возрасте 36-ти, 51-го, 71-го и 72-х лет. Несмотря на своевременную госпитализацию и оказанную помощь врачей, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

В Узбекистане запускается внутреннее транспортное сообщение

В соответствии с решением Республиканской спецкомиссии при Кабмине внутреннее авиа- и ж/д сообщение возобновляется с 15 августа 2020 года.

С завтрашнего дня будут запущены поезда по некоторым внутренним маршрутам. Высокоскоростной Afrosiyob начнет курсировать по направлению Ташкент - Бухара - Ташкент. Планируется также запуск поездов по маршрутам Ташкент – Самарканд – Карши – Ташкент и Ташкент – Андижан – Ташкент. Также возобновится авиасообщение из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез и обратно.

Возвращение узбекистанцев из США

Накануне из Нью-Йорка в Ташкент вылетел очередной чартерный рейс АО Uzbekistan Airways.

В соответствии с утвержденным графиком чартерных рейсов Специальной республиканской комиссии, самолет приземлился сегодня в международном аэропорту Ташкента в 10.00. На борту самолета находились 233 пассажира, среди них - 214 граждан Узбекистана, включая десять новорожденных детей, 14 дипломатов - сотрудники посольства США в Ташкенте с членами семьей, а также пять преподавателей, приглашенных на работу в Ташкентской международной школе.

У соперника Шахрама Гиясова обнаружен коронавирус

Профессиональный узбекский боксер Шахрам Гиясов (9-0, 7 КО) свой следующий бой проведет 15 августа в городе Талса в американском штате Оклахома. Ранее оповещали, что его соперником на ринге станет мексиканец Франциско Рохо (22-3-0, 15 KO). Однако за несколько дней до боя у боксера подтвердился диагноз COVID-19. Вместо него на бой выйдет 28-летний никарагуанец Уинстон Кампос (31-7-6, 19 KO).

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 20,9 млн человек. Зафиксировано свыше 760 тысяч летальных исходов, вылечилось 13 млн жителей.